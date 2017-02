Noch kein Ergebnis bei Tarifverhandlungen Chemie-Ost

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die zweite Verhandlungsrunde für die rund 30 500 Beschäftigten im Bereich Chemie-Ost sind am Donnerstag ohne Ergebnis vertagt worden. Gefordert werden im Manteltarifvertrag eine Arbeitszeitverkürzung von 90 Minuten sowie tarifliche Regelungen zum Thema ständige Erreichbarkeit, teilte die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie mit. Es sei ein spürbarer Schritt in Richtung Rahmenbedingungen für ein modernes, attraktives, tarifliches Arbeitszeitmodell gelungen, sagte Gewerkschafts-Verhandlungsführer Peter Hausmann. Es gebe aber noch viele Punkte, die noch konkret besprochen werden müssen. Im Detail seien sie eine Herausforderung. Die Tarifverhandlungen werden am 7. März in Potsdam fortgesetzt.