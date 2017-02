Dicksein - die verharmloste Volkskrankheit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Noch um die Jahrhundertwende kamen die Deutschen von Urlaubsreisen aus den USA zurück, um von den Leuten dort vor allem eines zu erzählen: "Da sind viele echt total dick."Diese Anekdoten sind seltener geworden, und das liegt nicht daran, dass es weniger dicke Amerikaner gibt. Es ist vielmehr so, dass die Deutschen in Sachen Körperfett inzwischen ganz gut mithalten können. Tendenz steigend, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung jetzt dargelegt hat.

Dicksein hat verheerende Konsequenzen - für das Gesundheitssystem, vor allem aber für die Fettleibigen selbst. Die Allermeisten leiden unter ihrem Gewicht, psychisch und körperlich. Dicke sind Zeit ihres Lebens kränker als schlanke Menschen. Sie sterben früher. Adipositas, wie der Fachbegriff für Fettleibigkeit lautet, ist einer der drei großen Lebensrisiken für die Deutschen, neben Rauchen und Saufen. Doch die Volkskrankheit Dicksein wird ignoriert oder verharmlost.

Wer zu dick ist, hat ein höheres Risiko an Brust- und Darmkrebs zu erkranken, Diabetes zu bekommen und Herzkrankheiten. Dicke erleiden häufiger Schlaganfälle, und ihre Gelenke verschleißen unter der zusätzlichen Last deutlich schneller als die normal gewichtiger Menschen. Zwei Drittel aller Todesfälle sind auf Erkrankungen zurückzuführen, bei denen Ernährung als alleinige Ursache oder als Faktor eine Ursache spielt.

Dicke fallen auch der Gesellschaft zur Last, nicht nur bei der Behandlung von Diabetes und Bluthochdruck. Immer häufiger sind die Tragen in den Krankenwagen oder die OP-Tische in den Kliniken nicht mehr geeignet für den Umfang und das Gewicht der Patienten. Die Zahl der Operationen zur Verkleinerung des Magens oder ähnlicher Eingriffe hat drastisch zugenommen - und sie wird weiter steigen.

Die Gesellschaft muss aufwachen und handeln. Nun sollte und kann man Lebensmittel nicht wie Alkohol und Zigaretten reglementieren oder verbieten. Zentral ist bessere Aufklärung. Und die sollte sich vor allem an Eltern und Kinder richten. Denn aus dicken Kindern werden auch dicke Erwachsene. Viele wissen entscheidende Dinge nicht, zum Beispiel, dass Orangensaft ebenso viel Zucker enthält wie Limonade. Der Kampf gegen die Pfunde ist eine mühsame, schwere Angelegenheit, wie viele Eltern wissen. Doch sie lohnt, denn schlanke Menschen sind in der Regel ihr längeres Leben lang glücklicher und gesünder.