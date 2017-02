Fragwürdige Entscheidung

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Bislang hat der Denkmalschutz in Brandenburg ganz gut funktioniert. Zwar gab es immer wieder unrühmliche Fälle, bei denen Eigentümer in Nacht-und-Nebel-Aktionen historisch bedeutsame Bauten abgerissen und lieber Strafen hingenommen haben, als sich um den Erhalt zu kümmern. Und es wurden auch von den Behörden selbst fatale Entscheidungen getroffen. Dennoch konnten die meisten architektonischen Schätze gerettet werden. Diese positive Entwicklung lässt sich in vielen Innenstädten ablesen.