Kelkendorfer Scheune abgebrannt

Kelkendorf (GZ) Die Brandursache wird noch immer untersucht. 54 Feuerwehrleute waren am Mittwoch im Einsatz, um das Feuer in einer Scheune im Zernikower Ortsteil Kelkendorf zu löschen. Aus dem Amt Gransee selbst und der Stadt Fürstenberg waren sie ausgerückt, nachdem um 14.13 Uhr Alarm gegeben worden war, sagt Einsatzleiter Andreas Pahlow am Tag danach. Zuallererst habe verhindert werden müssen, dass die Flammen zum Nachbarn und auf den Stall samt Taubenschlag auf demselben Grundstück übergreifen.

Rauchschwaden über Kelkendorf: Ein Wohnwagen steht vor der Scheune, die am Mittwoch in Brand geriet. Um auch an die letzten Glutnester zu gelangen, forderte die Feuerwehr den Ladekran des Amtswirtschaftshofes an. Der räumte den Weg in der Scheune frei. © Florian Lokat

Das Feuer in der Scheune am Kelkendorfer Weg löschten die Einsatzkräfte schließlich teilweise über die Drehleiter. Allerdings sei seine Mannschaft so nicht bis zum hinteren Teil des Gebäudes vorgedrungen, so Pahlow. "Mit der Drehleiter sind wir wegen des Platzmangels nicht zurande gekommen." Deshalb entschied Pahlow, einen Laster samt Ladekran des Amtswirtschaftshofes anzufordern. Der räumte Teile des Stalls und riss eine Mauer ein. So gelangten die Feuerwehrleute schließlich in den hinteren Teil der Scheune, in der Stroh und Heu gelagert waren. Die letzten Glutnester waren am Abend gelöscht. Die Einsatzkräfte sind Pahlow zufolge bereits im Laufe des Nachmittags nach und nach reduziert worden. Die letzten Feuerwehrleute verließen die Brandstelle mit ihm kurz nach 20 Uhr am Mittwoch.

Der Bruder der Grundstücksbesitzer zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Verschlag brannte komplett nieder. Zur Schadenshöhe liegen bisher aber keine Angaben vor.

In der abgebrannten Scheune waren lediglich Gerätschaften und Futter gelagert. Laut der Polizeidirektion (PD) Nord war ein Hund noch rechtzeitig befreit worden. Die Tauben im Nebengelass verendeten laut PD-Sprecherin Dörte Röhrs aber aufgrund der Gasentwicklung.

Die Scheune brannte komplett nieder. Die Untersuchungen haben die Brandermittler der Polizei übernommen.