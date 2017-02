Sattelzug rammt Leitplanke

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen/Fehrbellin (OGA) Ein Sachschaden von fast 50 000 Euro ist das Resultat der Unachtsamkeit eines Fernfahrers. Der war mit seinem Sattelzuggespann am Donnerstag auf der Bundesautobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin unterwegs. Als er um 4.40 Uhr das Licht in der Schlafkabine seines Fahrerhauses ausschalten wollte, kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von zirka 50 Metern die Mittelschutzleitplanke. Dabei wurden Teile sogar bis in die Gegenfahrbahn hineingedrückt. Die Folge war, dass in beide Richtungen die Fahrspuren gesperrt werden mussten. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurden informiert. Es wurden sofort Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitete, eine Reparatur soll umgehend folgen. Personen wurden nicht verletzt.