Bauarbeiten am Berliner Ring

Nuthetal (MOZ) Wegen Wartungsarbeiten an Verkehrsschildern kommt es zwischen dem 6. und 9. Februar zu Behinderungen auf dem Berliner Ring, der A10. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Dreiecken Potsdam und Nuthetal, wie das Bauunternehmen Deges am Donnerstag mitteilte. In der Zeit von 20 bis 5 Uhr stehen für den Verkehr nur zwei der drei Fahrspuren zur Verfügung. Der südliche Berliner Ring wird bis 2020 achtspurig ausgebaut. In den vergangenen Monaten kam es nach Angaben der Polizei im Baustellenbereich immer wieder zu schweren Unfällen.