Alter Bekannter trainiert die HSC-Männer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549166/

Als sich im September vergangenen Jahres Jochen Pietzsch als Trainer nach dreieinhalb Jahren aus dem Verein zurückzog, begann für den Vorstand des HSC 2000 die Suche nach einem Nachfolger. Ein schwieriges Unterfangen laut Vereinsvorsitzendem Mirko Lange. Übergangsweise übernahm der erfahrene Reginal Lorenz die Aufgabe. Der 54-Jährige hatte aber gleich angekündigt, aus Zeitgründen keinen dauerhaften Ehrenamtsjob zu machen.

So kam Reiner Preuß ins Spiel, der seit Mai vorigen Jahres die A-Jugend in der Kreisliga trainiert. Der 62-Jährige ist "schon seit 40 Jahren im Handball zu Hause", hatte 1968 an der 9. Polytechnischen Oberschule mit dem Ballsport begonnen und stieg zwei Jahre später als Trainer bei Lok Frankfurt ein. Ab 2001 trainierte Preuß neben Wolfgang Dahlmann die weibliche A-Jugend des FHC. Nach dem Wechsel zum HSC gelang es ihm gemeinsam mit Joszef Szendrey, das Männerteam 2012 in die Verbandsliga zu führen.

Aus der aktuellen Mannschaft, die er Mitte Januar übernahm, kennt der Frankfurter gut die Hälfte der Spieler aus Lok-Zeiten. Er weiß: "Die sind alle gut ausgebildet". Seine Beobachtungen in den ersten Wochen: "Es werden aber zu viele Technik- und Regelfehler gemacht. Da wird der Ball ohne jegliche Gegenwehr weiter geworfen, werden Bälle schlecht gefangen. Bei nur der Hälfte der Fehler würde das Spiel ganz anders aussehen. Die zu reduzieren, wird das A und O." Aber auch das gibt der Coach, der es bis zur A-Lizenz brachte, zu: "Ich muss vom Leistungsniveau aus den 90er Jahren zu jetzt umdenken, das ist nicht immer einfach. Die Voraussetzungen der Spieler sind heute andere. Sie haben Beruf und Familie", so Preuß, der selbst als Vorsitzender der Mitarbeitervertretung bei den Johannitern tätig ist.

Die Betreuung bereite ihm Freude, die Akzeptanz der Männer sei da, deren Trainingsteilnahme sehr gut. Die Erfahrung der Spieler und deren Potenzial ermöglichen es ihm als Trainer, während eines Spiels Positionsveränderungen vorzunehmen, wenn es nicht mehr läuft. "Es können fast alle variabel eingesetzt werden", sagt er. So bleibt es das Ziel, die Liga zu halten - derzeit ist der HSC Achter (2016: 7. Verbandsliga Nord). Nicht unerheblich ist, mit welch starkem Aufgebot die nächsten Auswärtspartien bestritten werden. Das ist seit Monaten ein schwieriges Unterfangen, während die Heimspiele personell mehr als gut abgesichert sind.

Preuß schaut bereits in die Zukunft, hat mit dem Vereinsvorstand eine Verjüngung der Mannschaft zum Ziel, denn manche Spieler haben die 30 längst überschritten. Verstärkt sollen Jungen aus der A-Jugend in den Männerbereich geführt werden. Da macht es sich gut, dass der Routinier diese ebenfalls trainiert. "Der Kreismitte-Spieler Benito Brückner, Linksaußen Niclas Klimm und der starke Linkshänder Benno Buri haben das Niveau, in einiger Zeit zu den Männern hinzuzustoßen. Julius Karney wird seit Saisonbeginn eingesetzt, er macht gute Fortschritte", nennt Preuß Beispiele.

Auch in Sachen Trainerbetreuung setzt er auf Nachwuchs. "Ich will langfristig den derzeit verletzten Christian Wessely heranziehen. Er ist bei mir als Spieler groß geworden. Er an meiner Seite und wir sind ein eingespieltes Team", ist Preuß überzeugt. In der A-Jugend baut er auf Robert Karney als Co-Trainer.

Die nächsten Spiele, beide zu Hause, stehen für die A-Jugend am 11. Februar gegen Tabellenführer Jahn Bad Freienwalde und für die Männer am 18. Februar gegen den Zweiten BSV Grün Weiß Finsterwalde an.