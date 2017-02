SchÃ¼ler-Ranglistenturnier Ende Februar in Seelow

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Kreisfachverband (KFV) Tischtennis Märkisch-Oderland wird am 25. Februar in Seelow, Sporthalle am Gymnasium, ein Ranglisten-Turnier für die Schüler A und C ausrichten. Schüler A sind Spieler, die bis zum 1. Januar 2018 15 Jahre alt sind oder jünger, also Geburtsjahr 2003/2004. C-Spieler sind die, die am 1. Januar elf Jahre alt oder jünger sind (Geburtsjahr 2007 und jünger). Für die Durchführung des Turniers konnte der KFV die Abteilung Tischtennis des SV Victoria Seelow gewinnen. Turnierleiter wird Constantin Schütze sin. Die Organisation hat Rudi Schulz übernommen, als Oberschiedsrichter wird Dietmar Ehrlich fungieren.