Filmvorführung und Gespräch mit Regisseurin

Bralitz (MOZ) Eine Vorführung des Films "Generation 89" findet am 17. Februar im Dorfgemeinschaftshaus in Bralitz statt. Vor Ort sein werde auch Regisseurin Anke Ertner für ein anschließendes Filmgespräch, kündigte Regine Neubecker vom Heimatverein Bralitz an. In dem Dokumentarfilm erinnern sich sechs ostdeutsche Teenager an das Wendejahr. Zu den Jugendlichen zählen die Regisseurin selbst und ihre Freunde - damals zwischen 14 und 18 Jahre alt.

Im vorigen Jahr sei die Akustik-Decke im Dorfgemeinschaftshaus erneuert worden, erzählt Regine Neubecker. Als zudem eine ähnliche Veranstaltung im alten Kino in Letschin stattgefunden habe, sei sie auf Regisseurin Anke Ertner und ihren Film aufmerksam geworden. So entstand die Idee für die Filmvorführung in Bralitz. Es sei das erste Mal, dass im Dorfgemeinschaftszentrum ein Film vorgeführt werde, so Regine Neubecker.

Die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftszentrum Bralitz, Am Dombuschsee 11, beginnt am 17. Februar um 18 Uhr. Für den Eintritt ist ein Unkostenbeitrag in Höhe von drei Euro zu entrichten. Zu der Veranstaltung gibt es außerdem einen kleinen Imbiss und Getränke.