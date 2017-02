Wohnung brannte in Schloßstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Zu einem Wohnungsbrand in der Schloßstraße rückte die Fürstenwalder Feuerwehr am frühen Donnerstagabend aus. Mit drei Trupps und fünf Einsatzfahrzeugen waren die Männer vor Ort, um die Flammen im dritten Stock eines Wohnhauses zu löschen. Eine Frau, die sich mit ihren drei Kindern in der Wohnung aufhielt, alarmierte gegen 17.30 Uhr die Rettungskräfte über den Brand. Sie konnten die Wohnung noch selbst verlassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549173/

Schwarzer Rauch: Mit drei Löschfahrzeugen, Leiter- und Kommandowagen war die Feuerwehr am Donnerstagabend in der Schloßstraße im Einsatz.

Schwarzer Rauch: Mit drei Löschfahrzeugen, Leiter- und Kommandowagen war die Feuerwehr am Donnerstagabend in der Schloßstraße im Einsatz. © MOZ

"Vermutlich ist das Feuer im Kinderzimmer ausgebrochen", teilte Einsatzleiter Martin Haschik mit. Dort seien Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer war am Donnerstag noch nicht bekannt.

Um die Frau und ihre drei kleinen Kinder zu versorgen, forderte die Einsatzleitung der Feuerwehr zwei Rettungswagen an. In diesen wurden die Familienmitglieder zunächst vor Ort behandelt, später wurden sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. "Sie erlitten durch den Brand eine leichte Rauchvergiftung", so die erste Einschätzung des Einsatzleiters der Fürstenwalder Feuerwehr. Damit ist der Wohnungsbrand für die Frau und ihre Kinder relativ glimpflich ausgegangen.

Das war übrigens bereits der zweite Einsatz der Feuerwehrmänner innerhalb kurzer Zeit an diesem Tag. Erst eine Stunde zuvor löschten sie einen Brand in einem Nebengelass in der Spreestraße. Hier kam niemand zu Schaden.