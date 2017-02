Eine Chance für Kurortinteressierte

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Für die Maßnahmenwerkstatt am 16.Februar könnten sich Kurortinteressierte noch anmelden, betonte Bürgermeister Ralf Lehmann. Bislang gebe es 25 feste Teilnehmer. Wegen einer begrenzten Platzkapazität und durch die Versorgung sei eine Anmeldung notwendig, so der Bürgermeister.

Aufwertung der Kurstadt: Das Bahnhofsgebäude in Bad Freienwalde wird umgebaut und neu genutzt. © MOZ/Birte Förster

In der Maßnahmenwerkstatt, die von 16 bis etwa 19.30 Uhr im Kurtheater in Bad Freienwalde stattfindet, werden laut Bürgermeister neue Maßnahmen besprochen und ausgearbeitet. Organisieren und moderieren wird die Veranstaltung die BTE Tourismus- und Regionalberatung, die für die Stadt ein neues Kurortentwicklungskonzept ausarbeitet. Die Ergebnisse der Maßnahmenwerkstatt werden mit in die neue Konzeption einfließen.

Nachdem bei der Zukunftswerkstatt im Dezember erste Ideen gesammelt worden seien, sollten diese nun weiter ausgebaut und konkretisiert werden, sagte Silke Heck, Projektmitarbeiterin von der BTE in Berlin. "Deshalb ist es wichtig, dass viele Akteure mit dabei sind." Ziel der Maßnahmenwerkstatt sei es, dass sich die Beteiligten mögliche Produkte und Angebote, die sich um den Gesundheitstourismus drehen, überlegen.

Wie bereits bei der Werkstatt im Dezember werden die Teilnehmer laut Silke Heck in Kleingruppen arbeiten. Am Ende werden die Ergebnisse alle zusammengefasst. Wie genau die Maßnahmenwerkstatt ablaufen soll, werde derzeit noch vorbereitet, so die Projektmitarbeiterin.

Bei der Zukunftswerkstatt im Dezember sind die Beteiligten zu dem Ergebnis gekommen, dass die Zentren des kurstädtischen Lebens, wie das Moor, die Fachklinik und das Kurmittelhaus, weiter gestärkt werden müssten.

Wer sich an der Maßnahmenwerkstatt beteiligen möchte, kann sich bis zum 10. Februar im Sekretariat der Stadtverwaltung in Bad Freienwalde unter Telefon 03344412121 oder unter E-Mail j.grasse@bad-freienwalde.de anmelden.