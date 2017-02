Debatte zur falschen Zeit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Vogelgrippe in Brandenburg ist willkommener Anlass, um sich wieder einmal am Thema Massentierhaltung abzuarbeiten. Deren Gegner sind wenig verwundert, dass selbst Tiere in Mastanlagen vom Virus befallen sind, weil die industrielle Haltung die Tiere anfällig für Krankheiten und Viren macht. Landesbauernpräsident Wendorff hält ihnen entgegen, dass eben die erzwungene Lockerung durch offene Ställe mit Kontakt zur Außenwelt die Gefahr einer Infektion erhöht hat.