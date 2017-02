Baumesse in der Stadthalle Erkner

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Wer mit dem Gedanken spielt, ein neues Haus zu bauen oder ein bestehendes zu sanieren und modernisieren und dafür nach fachlicher Beratung sucht, der ist an diesem Wochenende in der Stadthalle Erkner gut aufgehoben. Dort findet zum siebten Mal in Folge die Messe OderSpreeBau statt, bei der sich an die 40 Firmen und Unternehmen aus der Region mit ihren Angeboten präsentieren.