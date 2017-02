Polizeibericht Eberswalde vom 02.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Einen gewalttätigen Ladendieb hat die Polizei am Mittwochabend in Eberswalde festgenommen. Der Mann war zuvor kurz vor 20 Uhr in der Filiale eines Verbrauchermarktes in der Leibnitzstraße dabei erwischt worden, wie er diverse Waren in seinem Rucksack verstaute und ohne zu zahlen wieder verschwinden wollte. Einem Mitarbeiter, der ihn daraufhin ansprach, schlug der 34-Jährige ins Gesicht – und flüchtete. Polizisten identifizierten ihn schnell als einen ihnen hinlänglich bekannten Eberswalder, suchten ihn auf und nahmen ihn mit. Da hatte der Dieb einen Alkoholwert von 1,33 Promille.

Fahrrad als Wurfgeschoss

Biesenthal. Auf eher ungewöhnliche Weise haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag versucht, in einen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Biesenthal einzudringen. Sie schleuderten gegen 4.15 Uhr ein Fahrrad gegen die äußere Eingangstür, schafften es so aber nicht, in den Innenbereich zu gelangen. Sie zogen ab, hinterließen aber einen Schaden an der Tür in Höhe von rund 5000 Euro.

Polizist tötet schwer verletztes Reh

Althüttendorf. Einen Wildunfall auf der B 198 zwischen Senftenhütte und dem Kieswerk Althüttendorf am Donnerstagmorgen hat ein Reh nicht überlebt. Das Tier war gegen 7 Uhr mit einem Lkw kollidiert. Ein Polizist erschoss das schwer verletzte Tier.