Unter etwa 50 (oder 122, je nach Quellenangaben) Bänden verschiedenen Inhalts konnten die Leser auswählen. Bis zum ersten August 1934 wuchs der Bestand auf rund 900 Bände, wobei die "Volksbibliothek" in den Zeiten des Nationalsozialismus auch von "marxistischen und undeutschen Büchern gereinigt wurde". Die Bücherei war inzwischen ins Schulhaus umgezogen.

Ende der 70er Jahre übernahm Marie Janulik für mehr als zehn Jahre die Leitung der Bücherei: "Ich arbeitete mit Karin Rodes zusammen. Zuerst in der ersten Etage eines Hauses an der Bahnstraße, dann in einer Baracke an der Wustermarker Allee." Soweit die Brieselangerin weiß, lag der Bestand der Bücherei damals bei etwa 10.000 Medien: "Durch die Pflege der drei Registerkataloge, hatte ich eigentlich immer einen guten Überblick über unseren Bibliotheksbestand."

Seit 1988 betreut Anja Rodes die Bibliothek, seit 1989 als Leiterin. "Bis 1991 war die Bücherei in den vier Räumen der Baracke untergebracht. Dort wurde noch mit Kohleöfen geheizt und entsprechend kalt war es im Winter", erzählte die Bibliothekarin. Der Umzug in die beiden Räume des "RW80" an der Bahn mit Zentralheizung stellte da schon eine deutliche Verbesserung dar. Seither ist die Bibliothek langsam aber stetig gewachsen. Der Gesamtmedienbestand vergrößerte sich von 2003 mit 8.672 Medien bis zum Höchststand von 14.012 Medien am 31.12.2012. Ende 2015 können die Leser aus 9.997 Printmedien (Bücher und Zeitschriften), 197 Spielen und 1.236 digitalen und analogen Medien wählen. Obwohl die Zahl der aktiven Nutzer von 748 im Jahr 2003 auf 679 Ende 2015 gesunken ist, stieg die Zahl der Entleihungen insgesamt von 32.353 im Jahr 2003 über ein Entleihungshoch 2010 mit 36.639 Entleihungen bis 2015 auf eine Zahl von 33.020. Über die Hälfte der aktiven Leser sind Kinder bis 12 Jahre. Die Palette der Medien reicht von Kinderbüchern, Literatur für Erwachsene, Sachbüchern, DVDs, Hörbüchern, Zeitschriften bis hin zu Brett- und Gesellschaftsspielen. Seit Kurzem ist auch eine Onleihe für E-Books möglich.

Obwohl es Anfang der Jahrtausendwende kurzzeitig in der Gemeinde Überlegungen gab, die Bibliothek durch Ehrenamtler betreuen zu lassen, stimmte die Mehrheit der Gemeindevertreter doch für die Fortführung der Büchereifinanzierung. "Im letzten Jahr hat die Gemeinde 91.100 Euro für die Gemeindebibliothek ausgegeben. Für 2017 sind 95.000 Euro im Haushalt eingestellt", erklärte Bürgermeister Wilhelm Garn. 3.500 Euro stellt die Gemeinde für den Ankauf von Medien zur Verfügung. Als großer Bücherfreund "Ein Buch erzählt Geschichte", freut sich der Bürgermeister ebenso wie Bibliotheksleiterin Anja Rodes auf den Umzug in das neue Bücherei-Domizil an der Wustermarker Straße. "Dort wird die Bibliothek mit Behinderten gerechtem Zugang zu einem Dreh- und Angelpunkt werden. Die Bibliothek gehört zu uns, den Bürgern", ist sich Wilhelm Garn sicher. Besonderen Wert legt der Bürgermeister auch auf die Feststellung, dass "der Förderverein sehr, sehr wichtig für die Bibliothek und die Gemeinde sei. Er trägt einen guten Teil zur Aufrechterhaltung der Kultur bei!

Diese Meinung vertritt auch Britta Steiner, seit 20126 Vorsitzende des Fördervereins und Gründungsmitglied. "Wir wollten durch unsere Gründung im April 2002 eine Schließung der Bibliothek verhindern und die Bücherei durch Beiträge der Vereinsmitglieder (20 Euro/Jahr), durch Spendenakquise, Werbung und vor allem Veranstaltungen die Bibliothek unterstützen." Die rund 45 Mitglieder sind meist Brieselanger Frauen, die sich ehrenamtlich in der Organisation von Veranstaltungen wie dem monatlichen Lesecafé oder auch Fahrten zur Leipziger Buchmesse engagieren. "Von 2009 bis 2016 haben wir an Mitgliedsbeiträgen 7.300 Euro eingenommen, im gleichen Zeitraum 9.300 Euro an Spenden bekommen, davon 3.800 Euro von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und 2000 Euro von Amazon. Davon wurde eine Teilrenovierung der Räume finanziert, eine Ausleihtheke, Beamer, Notebook und Leinwand angeschafft", erklärte Britta Steiner.

Seit 2013 gibt es auch eine Homepage, die der Förderverein gemeinsam mit der Bibliothek pflegt. "Es wäre allerdings schön, wenn sich noch mehr Brieselanger für die Bibliothek engagieren würden", wirbt die Vereinsvorsitzende für eine Mitgliedschaft im Förderverein.

Gemeinsam mit hoffentlich vielen Gästen möchte der Förderverein der Bibliothek, die Bibliotheksleitung und der Schirmherr der Veranstaltung, Bürgermeister Wilhelm Garn, das runde Jubiläum der Bibliothek und den 15. Jahrestag des Fördervereins feiern. Deshalb bittet der Förderverein am Freitag, 10. März, um 19 Uhr in die Aula der Robinson-Grundschule zu einem vergnüglichen Abend mit dem Kabarett Obelisk aus Potsdam und dem Stück "Ein Preuße ein Wort - ein Sachse ein Wörterbuch". Die Eintrittskarten kosten 12 Euro und sind ab sofort in der Gemeindebibliothek, bei Schreibwaren Pichowsky und im "Bücherwurm" erhältlich.