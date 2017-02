Polizeibericht Schwedt vom 02.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Milmersdorf. Einen auf einem Gehweg liegenden hilflosen Jugendlichen haben Passanten am Mittwochnachmittag in Milmersdorf gefunden. Wie sich herausstellte, stammte der 16-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern. Er war angetrunken, ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht. Offenbar war er selbst in die missliche Lage geraten, die Polizei schließt ein Einwirken Dritter vor dem Auffinden aus.

Fahrradgestohlen

Schwedt. Fahrraddiebe sind auch im Winter aktiv. In der Nacht zum Donnerstag verschwand ein Herrenrad der Marke Giant von einem Betriebsgelände in der Berliner Allee in Schwedt. Sein Wert wird auf 1200 Euro geschätzt.