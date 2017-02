Polizeibericht Strausberg vom 02.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (moz) Herzfelde (MOZ) Am Mittwoch gegen 18.05 Uhr wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Rüdersdorfer Straße gerufen. Dort habe ein Mann einen Mieter bedroht und dabei augenscheinlich einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten, teilte die Polizei weiter mit. Der Beschuldigte konnte als Gast eines anderen Hausbewohners identifiziert werden. Die Beamten fanden in dessen Wohnung ein Butterflymesser, einen Schlagring sowie einen Teleskopschlagstock und Utensilien zum Drogenkonsum.