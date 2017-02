Polizeibericht Freienwalde vom 02.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Herzfelde. Ein Mann hat am Mittwoch gegen 18 Uhr einen Mieter in einem Mehrfamilienhaus in der Rüdersdorfer Straße in Herzfelde bedroht und dabei offenbar eine Waffe in der Hand gehalten. Deshalb riefen Augenzeugen die Polizei. Der Täter konnte als Gast eines anderen Hausbewohners identifiziert werden. Die Polizisten fanden in dessen Wohnung ein Butterflymesser, einen Schlagring sowie einen Teleskopschlagstock und Utensilien zum Drogenkonsum. Die beiden 23-Jährigen erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Der Besucher musste das Haus verlassen und erhielt einen Platzverweis.

Notorischer Dieb muss ins Gefängnis

Bad Freienwalde. Polizisten haben am Mittwoch einen 39-jährigen Bewohner der Eberswalder Straße aufgesucht, um ihn festzunehmen. Das Amtsgericht hatte ihn wegen Eigentumsdelikten zu einer Geldstrafe, ersatzweise Haft verurteilt. Da der Mann die vom Gericht festgesetzte Summe zur alternativen Zahlung eines Geldbetrages nicht aufbringen konnte, wird er nun seine Haftstrafe absitzen müssen.