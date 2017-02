Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 02.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Am frühen Mittwochabend hat sich in der Berliner Straße in Booßen ein Unfall ereignet, bei dem ein Junge verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten mehrere Kinder auf dem Gehweg an der dort gelegenen Schule gespielt. Gegen 17.10 Uhr war der acht Jahre alte Junge dann auf die Straße gelaufen und wurde von einem Pkw trotz Gefahrenbremsung erfasst. Glücklicherweise blieb es bei einer leichten Verletzung, die im Klinikum versorgt wurde.

Diebe brechen in Keller ein

An der Fürstenberger Straße sind Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses eingebrochen. Daraus stahlen sie ein Rennrad sowie eine Angelausrüstung. Der Diebstahl wurde am Mittwoch gegen 18.15 Uhr gemeldet. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Nissan verschwunden

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, ist aus der Leipziger Straße ein Pkw Nissan Qashqai verschwunden. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa20 000 Euro geschätzt.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Fürstenwalder Poststraße. Am Montag wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Sophienstraße, am Dienstag auf der Luckauer Straße gemessen.

Blitzer