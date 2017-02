Fürstenwalder Senioren holen zwei Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Vetschau (MOZ) Mit guten Ergebnissen sind acht Tischtennis-Senioren der BSG Pneumant Fürstenwalde von den Landes-Einzelmeisterschaften in Vetschau zurückgekehrt. Besonders stach am ersten Tag der Landesmeistertitel von Günter Rehwinkel im Einzel in der Altersklasse Ü65 heraus. Ohne Satzverlust krönte er seine bisher glänzend verlaufende Saison. Im Finale hatte Herbert Kokola (TTC Empor Herzberg) beim 0:3 keine Chance. Mit Horst Steinert (SG Blau-Weiß Eggersdorf) holte Rehwinkel Doppel-Silber.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549186/

Hartmut Hoffmann überstand die Vorrunde der Ü70, musste sich dann aber im Viertelfinale mit 0:3 geschlagen geben. Auch er gewann mit seinem Doppelpartner Eckard Hanke (Hohen Neuendorfer SV) die Silbermedaille. Rolf Möslein kämpfte sich nach überstandener Erkältung bis ins Halbfinale vor, verlor dort aber gegen den Seniorenweltmeister im Doppel Siegfried Lemke (TTC Finow-GEWO Eberswalde) mit 0:3. Der dritte Platz ist lobenswert. Im Doppel holte auch er mit Willi Koch (Frauendorfer SV) die Silbermedaille. Rosemarie Strohmeyer (Geschwister-Scholl-Gymnasium) setzte sich bei den über 70-jährigen Damen ungeschlagen durch und wurde Landesmeisterin. Im Doppel gewann sie mit Roswitha Spengler (Rot-Weiß Werneuchen) Silber.

In der Ü40 und Ü50 waren fünf Pneumant-Akteure am Start. Alle gaben ihr Bestes, dennoch war die Konkurrenz übermächtig. Bei den über Vierzigjährigen blieb es bei Achtungserfolgen. Guido Uecker, Ronny Gau und Tino Heider verpassten die Endrunde wie in der Ü50 Andreas Westphal, der in seiner Gruppe einen Einzelsieg holte.

Gerald Stamm gewann ungeschlagen seine Vorrunde. Im Viertelfinale bezwang er unter großen Anstrengungen seinen langjährigen Doppelpartner Belá Balint (JSV Schwedt) mit 3:1 und hatte Bronze sicher. Im Halbfinale unterlag er nach gutem Spiel Holm Kirsten (TTC Finow-GEWO Eberswalde) 1:3. Mit Balint zog Stamm ins Doppelfinale, unterlag aber 1:3.

Günter Rehwinkel, Rosemarie Strohmeyer, Rolf Möslein und Gerald Stamm qualifizierten sich für die Norddeutschen Meisterschaften am 11./12.März in Berlin.