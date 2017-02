"Himmlische Schwester" hört auf

artikel-ansicht/dg/0/

Wie gewohnt steht Renate Kerkow auch an diesem Donnerstag gut gelaunt hinter der Ladentheke ihres Geschäftes. Mit ihrem herzlichen Lachen und ihren kecken Sprüchen ist sie eine wahre rheinische Frohnatur. Doch ihre Kunden werden die "Himmlische Schwester" nicht mehr lange besuchen können: Ende des kommenden Monats schließt der Laden gegenüber des Klosters Neuzelle seine Pforten. "Ich muss altersbedingt aufhören. Ich bin jetzt fast 73 Jahre alt kann nicht mehr jeden Tag zehn bis fünfzehn Stunden herumwuseln", sagt Renate Kerkow.

Das Geschäft hatte sich durch den Verkauf von regionalen Spezialitäten wie Brot, Wurst hausschlachter Art, Neuzeller Bieren, edler Spirituosen und Geschenkartikeln einen Namen gemacht - unter Einheimischen wie unter Touristen. "Himmlische Genüsse für irdische Genießer" lautet einer der Werbesprüche des Ladens. Doch nun prangen große Schilder "Räumungsverkauf" an den Fenstern. "Natürlich fällt es mir sehr schwer und es tut mir in der Seele weh, mein Geschäft aufzugeben. Es war mein Hobby und meine große Leidenschaft. Reich bin ich durch den Laden allerdings nicht geworden. In den Wintermonaten sind ja hier meistens die Bürgersteige hochgeklappt, da kommt kaum einer vorbei", erzählt sie. Auch das Weihnachtsgeschäft sei früher besser gelaufen. "Heute wird von den Firmen alles viel mehr limitiert und weniger Geld ausgegeben."

Einen Nachfolger für ihr Geschäft hat Renate Kerkow nicht gefunden. "Ich habe keine Kinder, und solch ein Geschäft will heute keiner mehr führen. Man hat große Verantwortung, verdient in den ersten fünf Jahren nichts und hat kaum Freizeit - das wollen die jungen Leute heute nicht mehr." Im Jahre 2004 hatte die gelernte Kauffrau das Geschäft eröffnet. Zuvor hatte sich die gebürtige Thüringerin bereits einen Namen in der Region gemacht, da sie ab Mitte der 1990er-Jahre mit ihrem mobilen Stand umherzog und mehrere Wochen an einem Standort wie im City Center Eisenhüttenstadt, im SMC in Frankfurt oder im Lausitzpark in Cottbus regionale Produkte verkaufte.

Ihr Mann trug damals eine Mönchskutte, sie bastelte sich eine weiße Haube und ein schwarzes Kostüm zusammen. "Das war eine Louis-de-Funès-Haube. Ich sah aus wie in einer Schwesterntracht - daher sagten die Leute, da kommt wieder die Nonne aus Neuzelle. Doch ich erwiderte, dass ich keine Geistliche bin, sondern die Himmlische Schwester", erzählt die 72-Jährige, die viele Jahre ihres Lebens in der Karneval-Hochburg Düsseldorf verbrachte. Später wurde der Begriff dann Namensgeber für ihr Geschäft. "Bis zu seinem Tod durfte dort auch mein Mann mithelfen", wie sie es mit einem Augenzwinkern formuliert. Auch in Guben hatte sie ein Geschäft, das sie bereits vor drei Jahren schließen musste.

Das gleiche Schicksal ereilt nun auch den Laden in Neuzelle. "Das ist wirklich sehr, sehr schade. Die Himmlische Schwester war in der Region eine Institution und Attraktion. Ich habe hier immer sehr gerne kleine Geschenke und Mitbringsel gekauft und ich kenne viele Leute, die hier ebenfalls sehr gerne hergekommen sind", sagt Manfred Hoffmann, der die Klostergalerie Martinus in Neuzelle betreibt.

Auch Bürgermeister Dietmar Baesler bedauert die Schließung. "Ich würde mich riesig freuen, wenn schnell ein Nachfolger gefunden wird und das Geschäft nicht leersteht", erklärt er. Was nach der Schließung mit den Räumlichkeiten in bester Ortslage passieren soll, darüber herrscht offiziell Stillschweigen. Nach MOZ-Informationen soll in dem Haus ein Café eröffnen.