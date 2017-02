Weder Zu- noch Abgänge beim Storkower SC

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Die Fußballer des Storkower SC bestreiten nach Beginn der Vorbereitung (10.Januar) auf die Rückrunde in der Landesliga Süd am Freitag das erste Testspiel. Ab 20 Uhr tritt das Schlusslicht bei Pneumant Fürstenwalde (Dritter Kreisliga Mitte) an. Eigentlich war vorigen Sonnabend in Wandlitz eine Partie gegen Brandenburgligist Union Klosterfelde vorgesehen, die aber witterungsbedingt ausfiel.