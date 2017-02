45 neue Parkplätze an der Viktoriastraße

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Im günstigsten Fall soll schon zur Eröffnung des Kommunikationszentrums im September aus der an der Viktoriastraße gegenüberliegenden Brache ein befestigter Parkplatz geworden sein. "Das ist allerdings ein sehr ambitionierter Zeitplan", räumt Baudezernent Berthold Zenner ein. Noch ist nämlich nicht einmal der für den Bau notwendige Beschluss im Stadtparlament gefasst worden. Das soll am kommenden Donnerstag erfolgen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549189/

Die Parksituation an der Viktoriastraße soll sich in diesem Jahr noch deutlich entspannen.

Die Parksituation an der Viktoriastraße soll sich in diesem Jahr noch deutlich entspannen. © OGA/Roland Becker

Den Abgeordneten liegt bereits die Planung und Kostenberechnung eines Berliner Planungsbüros vor. Demnach wird die Einfahrt in Richtung des italienischen Restaurants gebaut und die Fahrbahn in einer Kehre vorbei an den beidseitig angeordneten Parkbuchten wieder zur Ausfahrt geführt. Neben den rechtwinklig zur Fahrbahn angeordneten 45 Parktaschen wird es zwei Plätze geben, die für Fahrzeuge von Behinderten reserviert sind. Abgesehen von der zur Viktoriastraße hin gelegenen Seite soll der Parkplatz von einer Hecke umgeben sein.

Der Parkplatz wird, falls die Abgeordneten nichts anderes beschließen, kostenfrei und auch ohne Zeitlimit genutzt werden können.

Laut Planungsbüro ist der gesamte Parkplatzbau für 175 000 Euro zu haben. Von dieser relativ geringen Summe war auch Zenner überrascht. Die Zahl, so habe er sich überzeugen lassen, sei aber belastbar. Im Rathaus geht man davon aus, für den Bau Fördermittel aus dem Landestopf für Aktive Stadtzentren zu erhalten.

Auch an anderer Stelle in der Stadt soll sich die Parkplatzsituation entspannen. Die P-&-R-Anlage am Bahnhof wird voraussichtlich schon im Frühjahr erweitert. Dafür soll die bislang unbefestigte Fläche genutzt werden, die sich südlich des jetzigen P-&-R-Platzes an der Bahnstraße entlangzieht. Geplant sind 69 Parkplätze.

Laut Zenner sei zu überlegen, wie dieser Parkplatz in Zukunft in erhöhtem Maß den Pendlern zwischen Auto und Bahn zukommt. Bislang würden viele Anwohner die Anlage als Dauerparkplätze nutzen.