Dem Frauenladen fehlt Personal

Beeskow (MOZ) Im Beeskower Frauenladen ist am Donnerstag Fasching gefeiert worden. Allerdings waren nur wenige gekommen - und dann noch ohne Kostüm.

Rotkäppchen und der Wolf mal anders: Mit dieser mit Schlagern unterlegten Einlage versuchten diese Frauen Spaß in die Runde im Beeskower Frauenladen zu bringen. Weil zu wenige Gäste zur Faschingsfeier kamen, wollte keine richtige Stimmung aufkommen.

"Ich habe gedacht, dass wir erst über den Fasching reden, deshalb in ich ohne Kostüm", erklärt die 80-jährige Inge Pfeiffer, Stammgast im Frauenladen. "Ich bin ja sonst immer kostümiert gewesen." Dass insgesamt zu wenige zur Feier gekommen waren, wird vor allem auf die Erkältungswelle geschoben. Dennoch haben die etwa 20 Anwesenden, einschließlich Organisatoren, das beste draus gemacht. "Ein bisschen Spaß muss sein", sangen alle zum Schluss der kleinen Theateraufführung, einer lustigen Inszenierung des Märchens Rotkäppchen und der Wolf. "Das habt ihr gut gemacht", lobt Korinna Kuschminder, die seit einem Jahr den Frauenladen leitet. Momentan ist die 46-Jährige aus Briescht die einzige, die im Beeskower Frauenladen für ihren Job bezahlt wird. Unterstützt wurde sie zur Faschingsfeier von Kerstin Tietz und Mandy Krüger, die im Haus der Generationen in Weichensdorf tätig sind, und Sylvia Hoffmann aus Tauche. Alle drei Frauen arbeiten unter dem Dach des Demokratischen Frauenbundes auf geförderten Stellen. Mit einigen ehrenamtlichen Helfern wie Mandy Neumann aus Birkholz, haben sie ein leckeres Büfett vorbereitet, die lustige Vorführung und eine Spaßtombola vorbereitet. Jeder Besucher konnte Lose ziehen und gewinnen: Der Hauptpreis war ein Spaßwochenende zu zweit: eine bunte Zeitschrift.

Wer ein "Training für die Lunge" gewonnen hatte, bekam einen Luftballon, als "Massagegerät" musste eine Bürste herhalten und als "Arbeitsschutzbekleidung" ging ein Fingerhut weg.

"Ja, es ist schade, dass so wenige gekommen sind", bedauert auch Irene Schubbert (73), die seit 15 Jahren den Frauenladen besucht. "Der Laden braucht einfach mehr Personal. Und schön ist auch nicht, wenn die Mitarbeiter immer wieder wechseln, unter diesem Umständen kann man nicht wirklich etwas aufbauen." Gekommen ist auch Christian Schulz. Der 27-jährige junge Mann war 2012/2013 als "Bufdi" (Bundesfreiwillligendienst) im Frauenladen angestellt. Jetzt hat er eine Stelle im Callcenter gefunden. "Aber ich schau immer noch mal vorbei und helfe bei Büroarbeiten, es ist ein bisschen wie meine Familie", begründet er seine Anwesenheit unter den Frauen.

Regina Zube, Landesgeschäftsführerin des Demokratischen Frauenbundes, kennt die schwierige Situation in Beeskow. "Wir bieten genügend Bewerberinnen für den Bundesfreiwilligendienst, aber haben bis jetzt keine Stelle über das Internetportal des Bundesamtes für Familien und zivilrechtliche Aufgaben ergattern können. Jetzt hoffen wir, dass wir bei den nächsten Verteilung zum 1. August dabei sind." Die Art der Stellenverteilung gehe ihr "absolut gegen den Strich".

Was die Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Bereich betrifft, sagt Regina Zube, müsse ein Erneuerungsprozess stattfinden. Auch der Beeskower Frauenladen hat hier Defizite. Die räumt Korinna Kuschminder auch ein. "Aber allein ist das alles nicht zu schaffen", sagt sie. Derzeit sei sie schon mit den Vorbereitungen für die große Veranstaltung am 11. März im Spreepark aus Anlass der Brandenburgischen Frauenwoche befasst. "Dort soll ein Kabarett auftreten und wir wollen gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen", lädt sie jetzt schon ein.

Gegen 13 Uhr ist die kleine Faschingsfeier im Frauenladen zu Ende. Renate Apelt (76) wünscht sich, dass auch neue Frauen dazustoßen, "denn es wäre schade, wenn der Treffpunkt mit seinen sportlichen und geselligen Angeboten eingehen würde.". Frischer Wind tut Not.