artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat zu Beginn seines Washington-Besuches am Donnerstag das gemeinsame Wertegerüst mit den USA betont. Keine Region der Welt stehe Deutschland politisch und kulturell so nahe wie die Vereinigten Staaten, sagte Gabriel am Kapitol in Washington, wo er sich zunächst mit Mitgliedern des US-Parlamentes traf. Später waren Treffen mit Vizepräsident Mike Pence im Weißen Haus sowie seinem neuen US-Amtskollegen Rex Tillerson geplant.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549191/