FC Schwedt geht leer aus

Nun steht nur noch eine Entscheidung an. Die fällt am 11. Februar in Lychen, wenn die Ü-35-Herren, die ihre Punktspiele auf Kleinfeld austragen, mit acht Mannschaften in den Wettstreit treten.

Die A-Junioren ermittelten aus acht Teams, die zunächst in einer Vorrunde mit zwei Gruppen spielten, ihren Meister. Die Podestränge wurden komplett durch Vereine aus der westlichen Uckermark belegt. Champion bei den 17- bis 18-jährigen jungen Männern ist der SC Victoria Templin A2 geworden. Er setzte sich jedoch erst im Neunmeterduell gegen den VfB Gramzow mit 6:5 durch. Regulär stand es 1:1.

Jalalodin Arabzada brachte die Victoria-Burschen bereits früh in Führung. Torlos, aber von starken Zweikämpfen geprägt, lief die Uhr gegen den VfB Gramzow, ehe Pascal Lange kurz vor dem Schlusssignal den verdienten Ausgleich erzielte. Im Neunmeterschießen zeigte Kristof Konitzer im zweiten Durchlauf auf VfB-Seite Nerven und schoss den Ball gegen den linken Pfosten. Lukas Pohlmann erlöste die Templiner mit seinem Treffer zum 6:5-Endstand. Im kleinen Finale um Platz drei dominierte der SC Blau-Weiß Energie Prenzlau klar das Geschehen. Der FC Schwedt dagegen scheiterte mehrfach an sich selbst oder am überragend reagierenden SC-Torhüter Mohamed Alheesen. Nach etwa der Hälfte der Spielzeit schien sich das Team des FCS bereits aufgegeben zu haben und Prenzlau machte mit dem 7:0 den Sack zu. Aus der A-Gruppe zogen der FC Schwedt (7 Punkte) und der VfB Gramzow (6) sowie aus der B-Gruppe der SC Blau-Weiß Energie Prenzlau (9) und Victoria Templin A2 (4) ins Halbfinale ein. Die Victoria landete einen knappen 2:1-Erfolg gegen den FC Schwedt. Der VfB Gramzow fertigte die Prenzlauer mit 4:0 ab. Im Platzierungsduell vom Punkt aus um Platz sieben gewann die SG City/Schönow gegen Einheit Grünow mit 3:2 und der VfL Vierraden entschied das Schießen um Platz fünf gegen die SG Lunow/Oderberg ebenfalls mit 3:2 für sich.

Der Fußballkreis Uckermark vergab auch hier zwei Einzelauszeichnungen. "Bester Torwart" wurde Kristof Konitzer und "bester Spieler" Robin Palow, beide vom VfB Gramzow.