Winterbühne lockt nach Himmelpfort

Himmelpfort (GZ) Die Saison für die Himmelpforter Winterbühne beginnt: Am Sonnabend musizieren Gäste aus Hamburg, die schon einmal im Weihnachtsdorf gastierten, die "Folksdorfer". Professionell musiziert, mitreißend interpretiert, bieten sie irische Folklore in ihrer ganzen Bandbreite dar. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Um 18 Uhr können sich Gäste bereits einfinden - unter anderem falls der Magen knurrt. Speisen, passend zum Programm, werden kredenzt.

An den nächsten beiden Sonnabenden steht der Mond im Mittelpunkt künstlerischer Betrachtungen: Die Spielleute Erdenmut gestalten am 11. Februar einen Vollmondabend. Volksmusik erklingt, Geschichten rund um den Mond werden zum besten gegeben. Kunsthandwerkliches zum Mitmachen wird präsentiert. Und am 18. Februar ist eine erzählende Mondgöttin zu Gast, in Gestalt der Band "Fabula Luna" aus Rostock. Lieder und Geschichten wechseln sich in lockerer Reihenfolge ab - Tango und Zigeunermusik erklingen mit Geige, singender Säge, Saxophon, Gitarre und gekrönt von Gesang. Für 25. Februar hat sich der Poet Lutz Friedel angekündigt - er liest selbstgeschriebene Texte und spielt Gitarre. Alle Konzerte beginnen um 19 Uhr.