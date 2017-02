Wieder Defizit im Busverkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Jedes Jahr musste die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft (UVG) ein Defizit von rund 800 000 Euro wegstecken, weil der Landkreis sein eigenes Busunternehmen nicht ausreichend finanzierte. Das ganze Ausmaß dieser anhaltenden Situation kam erst ans Licht, als Kämmerer Bernd Brandenburg die Notbremse zog und im Dezember knapp 300 000 Fahrplankilometer streichen ließ. Der Landkreis zahlt jetzt deutlich mehr Geld an das Unternehmen, pro Jahr 3,9 Millionen Euro. Doch Ende dieses Jahres könnten schon wieder 100 000 Euro fehlen - so jedenfalls die Prognosen.

Betroffene Bürger werden das wohl nicht verstehen. Denn der Protest auf die Kilometerkürzungen bei gleichzeitiger Steigerung der öffentlichen Zuschüsse kam aus allen Teilen der Uckermark. Firmenchefs in Schwedt beklagten, dass Angestellte zu spät zur Arbeit kamen. Hoteliers in Lychen schimpften über das Abschneiden wichtiger Buslinien, mit denen ihre Gäste anreisten. Schüler kamen nicht zur Arbeitsgemeinschaft. Dorfbewohner forderten die Aufrechterhaltung wichtiger Verbindungen in die Städte, um zum Arzt oder zum Einkauf zu gelangen.

Die Kreisverwaltung lenkte ein und ließ einen kleinen Teil der Streichungen anpassen oder zurücknehmen. So bleibt der Rufbus von Eberswalde nach Schwedt am Wochenende doch bestehen. Die Linien 473 und 474 im Gartzer Raum wurden an den Fahrplan der Regionalbahn 66 angepasst. Nach einem Gespräch mit dem PCK-Betriebsrat fährt die Schwedter Linie 486 auch in den Ferien zur regulären Zeit und sichert die Fahrt vieler Mitarbeiter. Drei Buslinien rollen jetzt über den neuen Eingangsbereich des Schwedter Klinikums, wodurch rund 10 000 zusätzliche Kilometer anfallen.

Die größten Proteste kamen aus dem Raum Templin und Lychen, weshalb hier nun nach Absprache mit beiden Bürgermeistern Veränderungen vorgenommen wurden, um bessere Anschlüsse zu schaffen.

Erhöhte Zuschüsse fordert die Uckermark von den Nachbarkreisen Barnim und Oberhavel bei Buslinien, die über die Kreisgrenzen hinausführen. Hier laufen derzeit Verhandlungen, um ein Defizit bei den Ausgleichszahlungen zu beenden.

Der Mitte vergangenen Jahres beschlossene Verkehrsvertrag sieht ebenso eine höhere Mitfinanzierung der Städte vor. Dabei geht es um die Stadtverkehre.

In seinem von den Kreisfraktionen geforderten Bericht über das Ergebnis der Kürzungen und deren Folgen bleibt Bernd Brandenburg dabei: "Keine der beim Fahrplanwechsel vorgenommenen Änderungen haben zur Unterschreitung der im Nahverkehrsplan beschlossenen Standards geführt." Man habe jedoch die Hinweise von allen Seiten überprüft. Die Einsparungen seien ausschließlich auf nicht beziehungsweise wenig frequentierten Relationen vorgenommen worden.

Das sehen viele Nutzer allerdings anders. In den dünn besiedelten Gegenden werden einzelne Linien häufig nur von wenigen Fahrgästen in Anspruch genommen. Für sie ist der Bus jedoch meist die einzig mögliche Verkehrsverbindung.

Der Kreistag will sich auf seiner Sitzung im März erneut mit dem öffentlichen Personennahverkehr befassen. Wie das berechnete 100 000-Euro-Defizit der UVG ausgeglichen werden soll, steht noch nicht fest.