Bürgerinitiative gibt keine Ruhe

"2400 zurück gezahlte Bescheide zeigen kein echtes Bemühen, der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen und das Verbandsgebiet zu befrieden", wettert Bernd C. Schuhmann, Sprecher der Bürgerinitiative. Entsprechend skeptisch sieht er Äußerungen von Verbandsvorsteher Daniel Nicodem und Bürgermeister André Stahl (Linke), WAV und Stadt hätten alle Entscheidungen getroffen, "um nach dem Trinkwasser-Bereich auch alle Abwasser-Bescheide abzuwickeln". Die Bürgerinitiative werde diesen Prozess "kritisch kontrollierend begleiten", kündigt Schuhmann entschlossen an.

Seine Bündnispartner von der Fraktion der Unabhängigen in der Stadtverordnetenversammlung sind ebenfalls fest entschlossen, das Thema Altanschließerbeiträge am Kochen zu halten. Stahls Behauptung, dass die Abwasserbeitragsrückzahlung in Bernau nahezu gelöst sei und alle Betroffenen zeitnah ihr Geld zurückbekommen würden, hält Fraktionschef Péter Vida für eine Mär. Seiner Ansicht nach liegt beim WAV immer noch "vieles im Argen".

Vida hatte im Vorfeld der jüngsten Stadtverordnetenversammlung detaillierte Auskünfte zum Stand der Rückzahlung von Altanschließerbeiträgen verlangt. Nachdem ihm die Zahlen vorliegen, kommt er zu dem Schluss: Obwohl die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mehr als ein Jahr zurückliege, seien noch immer "rund zehn Millionen Euro an verfassungswidrig vereinnahmten Beiträgen im Gebiet des WAV Panke/Finow nicht erstattet" und damit zwei Drittel der Gelder nicht zurückgezahlt worden. "Von einem Abschluss der Angelegenheit kann also nicht die Rede sein", stellt Vida fest.

Zudem habe der WAV in der vergangenen Woche begonnen, Schreiben an Neuanschließer zu versenden, aus denen hervorgehe, dass Grundstücksbesitzer, die die Anschlussmöglichkeit nach 1999 bekamen, keine Gelder zurückerhalten. Laut Aussage des Verbandes sei der Auftakt in Biesenthal gemacht worden, weitere Orte würden folgen. "Damit zieht sich der Verband auf die untragbare Position von Innenminister Schröter (SPD) zurück, Betroffene mit Anschlüssen nach 1999 nicht gleich zu behandeln", kritisiert Vida. "Obwohl das Bundesverfassungsgerichts keinen Unterschied zwischen Anschlüssen vor und nach 1999 machte und allen einen Erstattungsanspruch zusprach, scheint die Stadt Bernau dies ignorieren zu wollen und will die Betroffenen leer ausgehen lassen", kritisiert der Unabhängige "diese Ungleichbehandlung der Beitragsbelasteten". "Die Unabhängigen fordern eine Rückzahlung an alle in voller Höhe noch in diesem Jahr", heißt es abschließend in der Pressemitteilung.