Waffenhandlung darf vier Jahre länger bleiben

Die Stadt hatte das Grundstück an der Stralsunder Straße von der Deutschen Bahn erworben. Nach dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes und der Verlegung der Bushaltestellen sind dort Parkplätze geplant, die in der Innenstadt dringend erwünscht sind. Die Stadtverordneten votierten vor zwei Jahren für einen solchen Plan. Die Stadtverwaltung hatte daher den zum Jahresende auslaufenden Pachtvertrag mit Wieland nicht verlängert. Wieland könne aber noch mindestens zwei Jahre bleiben, versprach Stadtplanungsamtsleiter Christian Kielczynski zunächst.

Doch gegen die Pläne der Stadt gab es Protest. "Wieland soll bleiben!", lautete der Titel einer Online-Petition, die bis Donnerstag von 348 Unterstützern unterzeichnet wurde. Es sei nur ein Aufschub gewährt worden, das sei noch keine Lösung, sagt Lars Wieland nun. "Somit ist dem Irrsinn noch kein Ende gesetzt.Wir arbeiten daran." Das klingt nach weiterem Kampf gegen die Pläne der Stadt. Wieland betreibt in dem Gebäude, das sein Vater vor 25 Jahren für die Waffenhandlung aufgebaut hatte, eine Fahrschule. Zwischen den beiden Geschäften befindet sich außerdem ein Bistro. Als dessen Betreiber den Laden ausbauen und dafür eine Genehmigung einholen wollte, habe man von den Plänen der Stadt erfahren, sagt Lars Wieland. Er, sein Vater und der Untermieter würden gerne bleiben wollen. Die Stadt hält dagegen an ihren Plänen für die Umgestaltung fest. Die Stadt werde das Grundstück auch nicht an Wieland verkaufen, teilte Stadtsprecherin Susanne Zamecki mit.

In der Stralsunder Straße soll noch in diesem Jahr der Imbiss "La Strada" mit dem benachbarten Zweiradladen abgerissen werden. Der Pavillon muss weichen, um Platz für die neuen Bushaltestellen am Bahnhof zu machen. Auch die Fahrradstellplätze verschwinden. Dafür entsteht ein Fahrradparkhaus an der Böschung der S-Bahn. Wann mit den Umbauten begonnen wird, ist derzeit aber noch unklar.