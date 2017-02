Wenn der Landkreis lieber abreißt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) In Brandenburg gibt es aktuell 13560 Denkmale. 138 kamen im vergangenen Jahr neu auf die Liste, 19 mussten gestrichen werden. Über schmerzhafte Verluste und unerwartete Entdeckungen berichtete am Donnerstag Landeskonservator Thomas Drachenberg.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549201/

Das Ärgerliche vornweg: Im vergangenen Jahr ließ der Landkreis Uckermark ein denkmalgeschütztes barockes Fachwerkhaus in Greiffenberg abreißen. Der Eigentümer, der das Haus jahrelang vernachlässigte, war nicht auffindbar und das Gebäude drohte zur Gefahr für Passanten zu werden. Laut Drachenberg hätten Notsicherungen genau so viel gekostet wie der Abriss.

Allerdings bestehe eine Gesetzeslücke, die es den Landkreisen erlaubt, sich auszusuchen wie sie in solchen Fällen verfahren. Außerdem fordert der Konservator Landesgelder für solche Fälle. Die Kreise scheuten sich, Ersatzmaßnahmen vorzunehmen, weil sie auf den Kosten sitzen bleiben. Das sei auch beim Niedergang des Herrenhauses in Beerbaum (Märkisch-Oderland) zu beobachten, wo der Kreis nicht gegen Vernachlässigung und ungenehmigte Abrissarbeiten vorging.

Zu den Denkmalen, die akut gefährdet sind, zählt das Landesamt für Denkmalpflege das Amtshaus in Flecken Zechlin (Ostprignitz-Ruppin), das seit Jahren leer steht und der Stadt Rheinsberg gehört. Der Vorgängerbau war einst die Residenz der brandenburgischen Kurprinzen.

In Beeskow (Oder-Spree) ist das Bürgerhaus Bodelschwinghstraße 42, eines der ältesten der Stadt nach langem Leerstand in einem besorgniserregenden Zustand. In Brieskow-Finkenheerd (Oder-Spree) fürchten die Denkmalschützer um das Grufthaus der Familie Hesselbarth-Sasse. In Prignitz-Dorf Garsedow haben die Denkmalschützer die vermutlich älteste Scheune des Landes ausgemacht. Das Gebäude, das anhand der Hölzer auf die Zeit um 1550 datiert wird, wurde erst vor zwei Jahren untersucht und als besonders wertvoll erkannt. Seitdem sind weitere Schäden eingetreten und es droht der Totalverlust.

Der Jahresbericht des Landesdenkmalamtes weist aber auch Neuentdeckungen auf. So wurden im vergangenen Jahr in Altlandsberg (Märkisch-Oderland) bei Grabungen auf dem Gelände der später abgebrannten Residenz König Friedrichs I. Teile der Schlossterrassen entdeckt. Im Wegemuseum in Wusterhausen (Ostprignitz-Ruppin) lagerte bis zum vergangenen Jahr ein unentdeckter textiler Schatz: 14 bemalte Leinwandstücke mit Architektur- und Ruinenmotiven, die wahrscheinlich als Wandbespannung in einem nahegelegenen Herrenhaus dienten und in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ins Museum kamen. Die Nachforschungen zum Ursprung dauern noch an. In Zernikow (Oberhavel) wurden in der Dorfkirche Malereien aus dem späten 18. Jahrhundert entdeckt. Unter anderem wird die früh verstorbene Mutter des romantischen Dichters Achim von Arnim dargestellt.

Zu den Erfolgen gehört auch die Rettung eines Sommerhauses in Wandlitz (Barnim). Es ist ein Überbleibsel einer kleinen Kolonie aus dem Jahre 1911 und konnte gerettet werden, weil es zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Um das zu ermöglichen, genehmigte die Denkmalbehörde den Anbau eines Wohntraktes zu Seeseite.

Drachenberg informierte darüber, dass seine Behörde bis zum Sommer die Unterschutzstellung der ehemaligen SED-Politbürosiedlung Wandlitz bei Bernau abgeschlossen haben will. Am ehemaligen Wohnhaus von Walter Ulbricht habe sich noch viel Originalsubstanz gefunden.

Der Landeskonservator nutzte die Pressekonferenz zu einem Appell an die Politik. Seine Behörde hatte 2010 noch 122 Mitarbeiter und soll bis zum Ende des Jahrzehntes auf 73 Stellen schrumpfen. "Wir brauchen einen Stopp des Stellenabbaus und einen Wiederaufbau", forderte Drachenberg. Er sieht das Landesamt unter den aktuellen Umständen allenfalls bis 2018 noch arbeitsfähig.