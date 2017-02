So viele Gäste wie noch nie

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die 289. Ausstellung in der Kleinen Galerie hat es in sich: Bis zum 21. März sind Arbeiten des langjährigen Eberswalder Malers, Grafikers und Zeichners Gerhard Wienckowski zu sehen. Schon die Eröffnung am Mittwochabend hat ungewohnt viele Kunstfreunde angelockt.

Der Künstler in seinem Reich: Gerhard Wienckowski hat 2006 einen seltenen Einblick in sein Eberswalder Atelier gewährt.

Die meisten Ausstellungseröffnungen in der Kleinen Galerie sind eine recht intime Angelegenheit. Nicht so am Mittwochabend: "Bei einer Einzelausstellung hatten wir noch nie so viele Leute hier", erklärt Bürgermeister Friedhelm Boginski in seiner Ansprache. Rund 140 Gäste haben ihren Weg ins Sparkassen-Forum gefunden. Der Anlass: die Arbeiten von Gerhard Wienckowski.

Der Künstler ist zwar 1935 in Fürstenwalde (Oder-Spree) geboren worden. Doch schon in den 60er-Jahren hat er seinen Wohnsitz nach Eberswalde verlegt, wo er 2011 auch gestorben ist. "Hier hatte er seine stärkste Schaffensperiode", sagt Boginski.

Diese Jahre haben sich in die Erinnerung vieler Zeitgenossen eingegraben. So sind am Mittwoch viele Eberswalder fortgeschrittenen Alters unter den Gästen, etliche Künstler, aber auch Besucher, die einen weiteren Anfahrtsweg auf sich genommen haben.

Unter anderem Kunstwissenschaftlerin Monika Tschirner, die aus Frankfurt (Oder) angereist ist. Sie hält eine Rede über Gerhard Wienckowski, den Sohn eines Schmieds, dessen Zurückhaltung im menschlichen Umgang sich auch in seinen Aquarellen, Zeichnungen und Grafiken spiegelt. "Ich glaube, er wird uns fehlen", sagt sie.

Tatsächlich ist die Schau in der Kleinen Galerie die erste nach seinem Tod. 2009 und 2010 sind seine Werke zum bisher letzten Mal zu sehen gewesen, damals in Bernau, wie seine Witwe Wilma Wienckowski erklärt. Die letzte Ausstellung in Eberswalde liege sogar noch drei Jahre länger zurück.

Wilma Wienckowski hat nun 44 Arbeiten ihres Mannes ausgesucht - die ältesten aus den 60er-Jahren, die aktuellsten von 2011. "Erst habe ich gedacht, es sollten noch mehr hängen", sagt sie am Mittwoch. "Aber weniger ist hier mehr." Der Raum im Sparkassen-Forum stelle schließlich Ansprüche.

In einer kurzen Ansprache an die Besucher berichtet Wilma Wienckowski von ihren Bedenken, als erstmals die Idee aufgekommen ist, dort auszustellen. "In einer Sparkasse?", dachte sie dem eigenen Bekunden nach - um sich letzten Endes doch überzeugen zu lassen. Die Vorsitzende des Eberswalder Vereins für Heimatkunde, Ingrid Fischer, habe das Ganze im Jahr 2015 ins Rollen gebracht. Damals hat sich die Geburt des Künstlers zum 80. Mal gejährt.

Zwei weitere Jahre sind nun vergangen, in denen die Vorfreude auf eine Ausstellung mit den Werken von Gerhard Wienckowski noch gewachsen ist. So schwirren am Abend der Eröffnung ungewohnt viele Stimmen durch die Luft der Kleinen Galerie, begleitet von den Jazz-Klängen, die Günter Bochow am Flügelhorn und Borries Schlüter am E-Piano spielen. "Für die Geschichte der Galerie ist das heute ein absoluter Höhepunkt", konstatiert Friedhelm Boginski.