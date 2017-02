Peter Simonischek mit «Toni Erdmann» im Glück

artikel-ansicht/dg/0/

«Nichts ist schöner und schwieriger, als zu Hause anerkannt zu werden», sagte der 70-jährige Mime am Mittwochabend laut Nachrichtengentur APA bei der Verleihung im Wiener Rathaus. Er erinnerte an seine Rückkehr Richtung Österreich im Jahr 1999 nach langer Tätigkeit in Deutschland: «Vielleicht ist das heute so etwas wie ein weiteres Ankommen.»

In der Kategorie «Beste weibliche Hauptrolle» siegte die Nachwuchsschauspielerin Valerie Pachner mit ihrer Darstellung der Wally Neuzil in «Egon Schiele: Tod und Mädchen». Als bester Film wurde das Kriegsreporterdrama «Thank You For Bombing» ausgezeichnet.

Bei den Nebenrollen wurde Branko Samarovski für das NS-Euthanasiedrama «Nebel im August» geehrt: «Diesen Preis widme ich den Mitläufern, die in dieser schweren Zeit nicht den Mut hatten», so Samarovski. Marion Mitterhammer konnte mit ihrer Leistung im Science-Fiction-Thriller «Stille Reserven» die Kategorie der weiblichen Nebenrolle für sich entscheiden.