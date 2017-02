Augsburger Panther verlängern mit zwei Routiniers

29.09.2013 21:57

Thema

Meister Berlin in der Krise - Nürnberg feiert sechsten DEL-Sieg

Sport (DPA) Meister Eisbären Berlin steckt nach der vierten Niederlage in Folge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Krise. Der DEL-Rekordchampion unterlag... mehr