Funktionär Helmut Weinbuch wird 80

Bischofswiesen (dpa) Vom Sport kann Helmut Weinbuch nicht genug bekommen. Am vergangenen Wochenende war er Augenzeuge des Bob- und Skeleton-Weltcups am Königssee, vor drei Wochen sah man ihn beim Biathlon in Ruhpolding. Am 2. Februar aber kommt der Sport zu ihm, um zu gratulieren und zu feiern.