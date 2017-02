Olympia-Halle Gangneung Oval öffnet ihre Türen

artikel-ansicht/dg/0/

Ursprünglich sollte die 8000 Zuschauer fassende Arena erst am 4. Februar ihre Türen öffnen, doch dem Wunsch der Eisschnellläufer aus aller Welt kamen die Organisatoren nach und ermöglichten zusätzliche Trainingstage vor den am 9. Februar beginnenden Einzelstrecken-Weltmeisterschaften.

Die ersten deutschen Eisschnellläufer traten am Donnerstag den Flug in die Olympia-Region an und werden am Freitag erstmals im Training das Olympia-Eis in der 126 Billionen Won (etwa 97 Millionen Euro) teuren Arena testen.

Das Gangneung Oval befindet sich im so genannten Coastal Cluster der Olympia-Region direkt neben weiteren Eissportstätten. Die Ice Arena für Eiskunstlauf und Shorttrack war als erster Olympia-Neubau bereits im Dezember 2016 übergeben und beim Shorttrack-Weltcup getestet worden.

Mit den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften richtet die Olympia-Region Pyeonchang erstmals eine internationale Meisterschaft aus. Insgesamt 194 Eisschnellläufer 24 Nationen haben sich für die Titelkämpfe qualifiziert, Deutschland ist mit zehn Aktiven dabei.