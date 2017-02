artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549273/

Hendrik Pekeler im Trikot der Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich.

Hendrik Pekeler im Trikot der Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich. © Marijan Murat/dpa

Für den 2,03 Meter großen Itzehoer ist es eine Rückkehr zum THW. Von 2008 bis 2010 stand er bei den Norddeutschen unter Vertrag, konnte sich aber nicht durchsetzen und wechselte zum damaligen Zweitligisten Bergischer HC. Mittlerweile ist Pekeler mit dem Nationalteam Europameister und Olympia-Dritter sowie eine feste Größe bei den Löwen. «Hendrik hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt und ist zu einem klasse Kreisläufer gereift», sagte THW-Geschäftsführer Thorsten Storm.

In der DHB-Auswahl erzielte Pekeler in 64 Spielen 93 Tore. «Für einen Schleswig-Holsteiner wie mich ist der THW Kiel das Maß aller Dinge und für jeden Handballer einer der besten Vereine der Welt. Ich habe mich bisher bei jeder Mannschaft durchgesetzt - außer damals beim THW Kiel», sagte der Kreisläufer. «Ich will mich beweisen und allen Kielern zeigen, dass ich es kann.»