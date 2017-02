Vranjes wird auch ungarischer Nationalcoach

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549277/

Am Vortag hatte Bundesligist SG Flensburg-Flensburg den Wechsel seines Trainers zum Saisonende nach Veszprém bekanntgeben. Ungarns Verband hat sich mit Vranjes auf einen Vertrag bis zum 31. August 2020 geeinigt. Der Schwede beerbt den Spanier Xavi Sabate, der ebenfalls in dieser Doppelfunktion noch bis Saisonende tätig ist.

Vranjes steht damit auch in Ungarn vor einer Terminfülle. Neben der nationalen Liga und dem Pokalwettbewerb spielt Veszprém auch in der Südosteuropa-Liga SEHA und der Champions League. Zudem wird der Trainer die Nationalmannschaft bei Lehrgängen und Länderspielen betreuen. Bei der WM in Frankreich wurde Ungarn Siebter.