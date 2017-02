artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) Der europäische Verband UEFA hat an Europas Fußball-Clubs insgesamt 150 Millionen an Abstellungsgebühren für die EM 2016 und die EM-Qualifikation ausgeschüttet. Von den deutschen Vereinen erhielt der FC Bayern München mit 2,898 Millionen Euro am meisten.