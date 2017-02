Dem Seniorenbeirat laufen die Mitglieder davon

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Die Seniorenarbeit in der Gemeinde Wustermark steht erneut auf der Kippe. Der Grund: Die Mitglieder haben in Scharen das Gremium verlassen. Statt sechs engagierte Persönlichkeiten sind nur noch zwei aktiv, darunter die Vorsitzende Elfi Handrick. Damit droht der Interessenvertretung die Handlungsfähigkeit zu entgleiten. Der Kreisseniorenrat und die Kommunalpolitiker sollen nun im Verbund mit Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) das Aus verhindern.

In der Gemeinde Wustermark leben im Gesamtgebiet rund 2.700 Einwohner, die 55 Jahre und älter sind. Auch sie wollen ihre speziellen Bedürfnisse befriedigt sehen.

Doch weil der Haussegen offenbar ein wenig schief hängt, ist nun Handeln gefragt. "Wir haben eine große Erwartungshaltung gehabt, doch hat sich diese so nicht entwickelt wie erhofft", sagte Bürgermeister Schreiber. "Diskrepanzen zwischen den handelnden Akteuren haben offensichtlich zu der unbefriedigenden Situation geführt."

So hätten einige Mitstreiter wohl aus persönlichen Gründen, darunter auch der stellvertretende Vorsitzende, Uwe Demitrowitz, das Mandat niedergelegt. Schon vor einigen Monaten hatte die Vorsitzende des Gremiums, Elfi Handrick, auf die missliche Situation hingewiesen. Auf die aktuellen Ereignisse wollte sie zunächst allerdings telefonisch nicht eingehen. Schon im September hatte sie gesagt: "Wir befinden uns fast in der Selbstauflösung." Das ist nun offenbar in der Tat der Fall.

Theater um den Seniorenbeirat in Wustermark hatte es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben - vor allem vor dem Hintergrund politischer Auseinandersetzungen. Nun ist die Kommunalpolitik allerdings wieder gefragt. Laut Angaben von Holger Schreiber sind die ersten Gespräche zur Rettung des Seniorenrates bereits angelaufen.

Die Rahmenbedingungen für Senioren seien seiner Meinung nach ohnehin "hervorragend", wie er etwa mit Verweis auf die kostenlosen Angebote in den jeweiligen Bürgerbegegnungsstätten meinte. "Wir müssen dahinkommen, dass der Seniorenbeirat wieder personell aufgestockt wird. Ich hoffe, das gelingt uns auch."

Übrigens: Mitglieder des Seniorenbeirates können alle Einwohner ab dem 55. Lebensjahr werden, dies ist in der Hauptsatzung der Gemeinde geregelt. Die Akteure werden dann durch die Gemeindevertretung benannt. Interessierte können sich hierzu an den Bürgermeister wenden, gerne aber auch direkt an die Fraktionsvorsitzenden der politischen Parteien und Wählerbündnisse.