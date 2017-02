An Rücksicht mangelt es oft

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549303/

Die schmale Plattenstraße ist seit vielen Jahren eine Abkürzung für all jene, die schnell zwischen Walsleben nach Katerbow - oder umgekehrt - fahren wollen. Seit September vergangenen Jahres ist auf diesem Weg deutlich mehr los als sonst, weil die Landesstraße 18 bei Katerbow wegen Bauarbeiten komplett gesperrt ist (RA berichtete). Jeder, der die Abkürzung kennt, nutzt sie auch. Die offizielle Umleitung ist schließlich deutlich länger, da sie über Frankendorf und Kunsterspring erst bis nach Neuruppin führt. Voraussichtlich bis März wird das auch noch so bleiben. Auf dem einspurigen Weg bringen sich laut dem Rägeliner Bernd Müller Autofahrer häufig selbst in Bedrängnis, weil sie offenbar weniger vorausschauend fahren, die Ausweichbuchten nicht nutzen und im Endeffekt die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange stehen, weil niemand Platz machen möchte. Oder die Fahrzeuge drängen sich dicht an dicht aneinander vorbei. Das sei ihm nicht nur von vielen Autofahrer erzählt worden, sondern er habe es auch selbst erleben müssen.

Jüngstes Beispiel: In dieser Woche stand Müller einem Kleinbus der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) gegenüber. "Meine Ausweichbucht lag schon hunderte Meter hinter mir. Der Busfahrer war gerade mal 30Meter an seiner vorbei", schildert Müller den Vorfall.

Der Busfahrer habe vorher auch keine Anstalten gemacht, in die Ausweichbucht zu fahren, obwohl er näher dran gewesen sei. Und auch, als sich beide gegenüberstanden, setzte er nicht zurück. Laut Müller mit der Begründung, dass er das nicht dürfe. "Das ist doch nicht in Ordnung. Man kann sich doch einfach an den Paragrafen 1 der Straßenverkehrsordnung halten und aufeinander Rücksicht nehmen", meint der Rägeliner, der selbst Kraftfahrer ist und sicher auch nicht immer alles richtig mache. Aber dieser Fall sei für ihn eindeutig gewesen. Er überlege sogar, deswegen Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Genau so eindeutig wie für Müller war die Situation aber offenbar auch für die Gegenseite. "Mir ist der Fall bekannt und ganz anders geschildert worden", so Neuruppins ORP-Niederlassungsleiter Henri Kmoschek.

Genau auflösen lassen wird sich der Fall daher nicht. Was allerdings das Rückwärtsfahren und Ausweichen der Busse betrifft, verweist er auf das Gewicht der Fahrzeuge und darauf, dass sie es bei der aktuellen Wetterlage auch deutlich schwerer haben, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. "Aber wenn sich alle am Zippel reißen und nicht jeder auf sein Recht pocht, dann funktioniert das auch", so Kmoschek. Die ORP-Busse müssten die Strecke aber auf jeden Fall fahren, da für sie der Weg über Frankendorf und Kunsterspring definitiv zu weit ist.

Walslebens Bürgermeister Burghard Gammelin (Linke) sind solche Probleme auf dem Weg bislang nicht bekannt. "Wer sein Auto schonen möchte, fährt dort sowieso nicht lang", sagt er. Temnitzquells Bürgermeister Johannes Oblaski (SPD) weiß hingegen schon, dass es auf der Strecke richtig eng werden kann: "Darüber brauchen wir uns ja nicht zu unterhalten. Aber es ist auch nicht die offizielle Umleitung", betont er. Und dass schwerere Fahrzeuge auf dem abschüssigen Weg nicht rangieren wollen, kann er gut nachvollziehen. Zufrieden ist Oblaski aber damit, dass der Landesbetrieb Straßenwesen die Strecke für den Verkehr gut hergerichtet hat und nun auch gestreut hat. Das ist auf dieser Fahrbahn sonst nicht üblich.

Was das Verhalten der Fahrer auf der Strecke betrifft, müsse laut Oblaski auch jeder damit rechnen, dass Verstöße dort von der Polizei geahndet werden. Erst am Wochenende sei dort auch die Einhaltung der Geschwindigkeit überprüft worden. Schließlich gilt dort nicht nur die "gegenseitig Rücksichtnahme", sondern auch Tempo 50.