Faustkämpfer haben Heimvorteil

Schwedt (MOZ) Im zweiten Heimkampf der 1. Box-Bundesliga empfängt der UBV 48 Schwedt am Sonnabend das Boxteam Hanse Wismar. Für die Wismeraner ist es erst ihr zweiter Auftritt in der Saison. Da sie gegen die Herthaner nur mit einer halb besetzten Mannschaft antraten, kann man noch keine Schlüsse über ihre wahre Stärke ziehen.

So viel steht fest: In Schwedt werden sie mit voller Kapelle antreten. Die UBV-Boxer sind gut vorbereitet. In der vergangenen Woche trafen sie sich in der Boxhalle mit Kämpfern aus Stettin (BC Skorpion und BC Spartacus) sowie von Rot-Weiss Prenzlau zu gemeinsamen Sparringskämpfen, die doch recht aussagekräftig waren.

Als Kampfgericht amtieren am Sonnabend die Berliner Sportfreunde. Aus Rostock wird Trainer Jan Golla mit zwei Vorkämpfern dabei sein. Für den UBV wird es am Sonnabend ein richtungsweisender Kampfabend. Mit einem Sieg, den er unbedingt anstreben wird, sind alle Optionen auf einen Verbleib in der 1. Bundesliga offen, denn nur die beiden jeweils Ersten der Nord- und Südgruppe werden in der nächsten Saison das Gerippe der höchsten Liga bilden. Berlin ist in der Nordgruppe zur Zeit unangefochten der Favorit. Der UBV erwart am Ende eine Entscheidung zwischen den Hamburg Giants und dem UBV um Platz zwei. Dazu muss aber am Sonnabend ein Sieg her.

Zwar müssen die Schwedter zwei Ausfälle kompensieren, aber sie hoffen mit der lautstarken Unterstützung der Fans erfolgreich zu sein. Beginn ist wie immer um 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr. Sitzplätze kosten acht, Tischplätze 15 Euro. Am Sonnabend können Mitfahrkarten inclusive Eintrittskarte für den Rückkampf am 18. Februar gegen Hanse Wismar zum Preis von 30 Euro erworben werden.

Danach steht für den UBV die Landesmeisterschaft in Strausberg im Plan, bevor der Rückkampf gegen die Herthaner am 25. März in Schwedt und der letzte Auswärtskampf am 8. April in Hamburg folgen.