Viermal erfolgreich bestanden

02.02.2017 19:16

Thema

Schüler-Ranglistenturnier Ende Februar in Seelow

Seelow (MOZ) Der Kreisfachverband (KFV) Tischtennis Märkisch-Oderland wird am 25. Februar in Seelow, Sporthalle am Gymnasium, ein Ranglisten-Turnier für die Schüler... mehr