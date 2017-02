artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Die selbst für Zehdenicker Verhältnisse gigantische Summe von 14,5 Millionen Euro will die Havelstadt in den nächsten fünf Jahren investieren. Einen groben Überblick über die bis 2021 geplanten Vorhaben gab jüngst Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) im Stadtentwicklungsausschuss. Zwar hat die Stadt in den vergangenen 20 Jahren schön kräftig in den Brandschutz investiert. Doch viele, Mitte der 1990er-Jahre angeschaffte Fahrzeuge müsse mittlerweile schon wieder erneuert werden. Größte Einzelinvestition wird der Austausch der Drehleiter in Zehdenick sein. Dafür allein sind 550 000 Euro veranschlagt, von denen das Land Brandenburg die Hälfte tragen wird. Im Februar wird zum ersten Mal nach längerer Pause die von der Arbeitsgruppe Brandschutz unter dem Vorsitz des Stadtverordnetenvorstehers Hartmut Leib (SPD) zusammentreten und über notwendige Investitionen für die kommenden Jahre beraten. Bis 2021 sind allein für den Brandschutz Investitionen von 870 000 Euro geplant.

Bereits für dieses Jahr sind 330 000 Euro für den zweiten Bauabschnitt der Außenanlagen der Exin-Oberschule vorgesehen. Auf dem Schulhof selbst soll es im Bereich des jetzigen Spielplatzes zu Veränderungen kommen. Die Erneuerung und Schaffung von Sportanlagen sind weitere zwei Bauabschnitte, die später realisiert werden sollen. Die Planung für den Ausbau des Havelsportplatzes reichen bereits bis ins Jahr 2003 zurück. Zum Teil sind diese Pläne aber schon wieder überholt. Gemeinsam mit dem SV Zehdenick 1920 soll nun darüber nachgedacht werden, wie der Sportplatz durch ergänzende Investitionen attraktiver gestaltet werden kann. Im Rahmen der Zuwendungen aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb stehen dafür erhebliche Fördermittel bereit. Mehr als eine halbe Million Euro stehen dafür im Finanzplan der Stadt. Verabschiedet hat sich die Kommune aber von den 2003 geplanten Tennisplätzen. Stattdessen wird es eine Funsport-Ecke mit Kletterwand geben. Außerdem eine Joggermeile und ein neues Volleyballfeld. Seitens des Sportvereines gibt es Überlegungen, einen weiteren Übungsplatz für die Nachwuchskicker zu schaffen.

Einen Abenteuerspielplatz möchte die Stadt auf dem Gelände des neuen Festplatzes an der Philipp-Müller-Straße schaffen. Finanziert werden soll dies Vorhaben aus dem Programm Aktive Stadtzentren (ASZ) II. Die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm hat die Kommune zwar beantragt, die Entscheidung steht aber noch aus. Über den Landkreis Oberhavel laufen derzeit die Vorbereitungen für die Erneuerung des Fernradweges Berlin-Kopenhagen, der ab 1997 errichtet wurde. Auf vielen Abschnitten zwischen Krewelin und Burgwall ist der Weg stark reparaturbedürftig. Dank großzügiger Förderung rück auch der Ausbau des Darrgangs in Zehdenick in greifbarer Nähe. In diesem Jahr soll die Straße ausgebaut werden. Die Entwicklung des Ferienhausgebietes am Eichlerstich verfolgt die Stadt gegenwärtig mit angezogener Handbremse. Nichtsdestotrotz ist der Bau eines Radweges auf der Ostseite der Tonstichlandschaft für 2019 oder 2020 geplant. Eine Zweidrittelfinanzierung aus Fördermitteln erscheine dafür realistisch, so Dahlenburg. Die Verbindung von Straße und Schiene soll durch die Erweiterung der Park-and-Ride-Anlage an den Bahnhöfen Zehdenick-Mark und Neuhof verbessert werden. Gleich drei Brücken sollen in den nächsten Jahren erneuert werden: die über den Welsengraben, am Bootshafen und über das Döllnfließ. Gebaut wird zudem das zentrale Bauhoflager, um die vielen dezentralen Lagerstätten aufzuheben. Die mit 1,5 Millionen Euro angedachte Freigefälleentwässerung ist zwar mittlerweile zu den Akten gelegt. Eine Sparvariante zur Wasserstandshaltung an den Tonstich für ein Zehntel der Kosten sei aber in Vorbereitung. "Dazu laufen die Planungsgespräche", so der Verwaltungschef.

Ebenfalls in diesem Jahr wird für die Erneuerung des Gemeindezentrums Zabelsdorf die Planung angeschoben. Ein Neubau des Gemeindezentrums Kurtschlag ist aber endgültig vom Tisch. Die vorhandene Baracke soll durch Bestandspflege aufgewertet werden. Die Planungen für den Umbau des Verwaltungsgebäudes an der Falkenthaler Chaussee laufen derweil auf Hochtouren. Auf den aktuellen Stand will Dahlenburg die Mitglieder des Hauptausschusses bringen, der am 16. Februar tagt. Dann gibt es auch eine Schätzung, wie viel Geld aus dem Haushalt 2016 übrig geblieben sind. Denn nicht alle Investitionen konnten wie geplant getätigt werden.