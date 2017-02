Ungewöhnlich viele Grippefälle in Oberhavel

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (MOZ) Die Zahl der gemeldeten Influenza-Fälle liegt in Oberhavel in diesem Winter deutlich höher als in den vergangenen drei Jahren. Allein aus den vergangenen zwei Wochen liegen dem Gesundheitsamt des Kreises 80 Meldungen vor.

"Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir ungewöhnlich viele Fälle", sagt Amtsarzt Christian Schulze. Allein von Mitte Dezember bis Mitte Januar seien 54 Fälle einer nachgewiesenen Influenza A bei ihm gemeldet worden. Im Vorjahreszeitraum waren es nur zwei Fälle. Der Erkrankungszeitraum sei in diesem Winter nach vorne gerückt.

Der Gipfel der Krankmeldungen werde normalerweise in der ersten Märzwoche erwartet. Mit einem Ende der Grippewelle sei immer erst in der 20. Kalenderwoche, also Mitte Mai, zu rechnen, sagte Schulze.

Eine deutlich stärkere Grippewelle als in den Vorjahren sei auch landesweit zu verzeichnen. Im gesamten Vorjahr wurden in Brandenburg 3 966 Fälle von Influenza gemeldet, so Schulze. In Oberhavel waren es 403 Fälle. Im Jahr zuvor gab es in Oberhavel 202 Fälle, 2011 nur 101 Meldungen. Eine größere Grippewelle wurde zuletzt 2009 mit 467 Meldungen registriert.

Das Robert-Koch-Institut rät besonders gefährdeten Personen, sich auch jetzt noch impfen zu lassen. Für den Aufbau der Abwehrstoffe nach der Impfung benötige der Körper zehn bis 14 Tage Zeit, sagte der Amtsarzt, der sich erfreut zeigte, dass die Zahl der Grippeschutzimpfungen im Gesundheitsamt in diesem Jahr wieder höher gelegen habe, nachdem die Rate seit 2009 kontinuierlich gesunken sei. Schulz rät, sich vorab beim Hausarzt zu informieren, ob der Impfstoff noch vorrätig sei.

"Leider bietet die Grippeimpfung keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Influenza und schon gar nicht vor einem bakteriellen Infekt", sagte Schulze. Der grippale Infekt, häufig Grippe genannt, schlägt also trotz Impfung zu, häufig mit den gleichen Symptomen, die bei der Influenza allerdings viel stärker ausgeprägt und deutlich langwieriger sind.