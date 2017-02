Henrik Wendorff weist "Panikmache" zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Diese Aussagen kann man nicht unkommentiert im Raum stehen lassen", erklärte Henrik Wendorff, Öko-Landwirt und Präsident des Landesbauernverbandes, gegenüber der MOZ. Er nahm Bezug auf die Wortmeldung seines Abgeordnetenkollegen im Kreistag, Jan Sommer von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen-Pro Zukunft, in unserer Donnerstagausgabe. Sommer hatte angesichts der neuen Geflügelgrippe die Abkehr von der Massentierhaltung gefordert. "Der Abgeordnete macht es sich zu einfach, wenn er die Vogelgrippe einfach als Folge der Intensivtierhaltung darstellt", sieht es Wendorff.

Gerade solche aktuellen Fälle würden immer wieder gern von Kritikern genutzt, um nicht belegbare Behauptungen aufzustellen. "Diese Kritiker sollten sich die Verbreitungskarte des Friedrich-Loeffler-Instituts ansehen", empfiehlt der Landesbauernpräsident. "Betroffen sind mittlerweile 23 Staaten in Europa, davon eine Reihe, in denen es die Intensivtierhaltung wie hier gar nicht gibt." Er nennt das Beispiel Polen, wo die Haltung in kleinen Familienbetrieben bis heute dominiert.

"Ich vermisse bei aller Kritik konstruktive Vorschläge", sagt Wendorff. Es werde suggeriert, dass man einfach keine großen Tierställe mehr hat und dann das Problem gelöst wäre. "Das ist kurzsichtig und schürt in verantwortungsloser Weise Ängste", steht für den Woriner fest. Er fragt, woher das Geflügelfleisch kommen soll, wenn nicht aus heimischen Ställen, für die durchweg hohe Standards gelten und die auch kontrolliert werden. Die Konsequenz aus der Verabschiedung von der Intensivtierhaltung wäre letztlich, dass Deutschland importiert. Die Frage sei dann, woher der Handel seine Waren bezieht und inwieweit es dann überhaupt Möglichkeiten gäbe, die Produktionsbedingungen vorzugeben oder gar zu kontrollieren. Der Bedarf an Geflügelfleisch steige weiter.

Aus seiner Sicht ist die Häufung von Vogelgrippefällen auch die Folge einer Entwicklung, die gerade aus dem Spektrum der Grünen immer wieder gefordert wurde und die er auch unterstütze. Tiere sollen auf Stroh und nicht auf Beton stehen. Das heiße, es kommt vielmehr Einstreu in die Ställe. Stroh lagere nun mal unter freiem Himmel. Die Mieten sind beliebte Rastorte für Wildvögel aller Art. Damit wachse das Risiko. Auch größere Auslaufbereiche, die ebenfalls vehement im Sinne einer ökologischen Produktion gefordert werden, würden natürlich weit mehr Kontakte zur Außenwelt bringen. Wendorff verweist darauf, dass gerade Märkisch-Oderland ein Hauptzuggebiet von Brut- und Rastvögeln ist.

"Keinem Landwirt macht es Spaß, Tausende Tiere zu töten", bricht Wendorff eine Lanze für die betroffenen Betriebe. Aus seiner Sicht ist auf Landesebene ein besseres Management nötig. Das Verbraucherministerium kümmere sich um Sperrbezirke und Abläufe bei den Tötungen. Zuständige Fachbehörde sei für die Landwirte jedoch das Agrarministerium. Man brauche Fachleute, die mit den Experten der Institute die Ursachen erforschen und Lösungsvorschläge auf den Tisch legen.

Natürlich könnte man die Mast von 40 auf 60 Tage verlängern. "Das hieße aber auch, dass im gleichen Maße das Risiko von Erkrankungen steigt", sieht es der Ökolandwirt. Die Erreger würden sich ständig verändern. Es seien schnelle Entscheidungen nötig. Vorbeugende Maßnahmen wie Impfungen würden abgelehnt. Also stehe die Frage, wie das Problem gelöst werden soll.

Henrik Wendorff sieht die Gefahr, dass Brandenburg weiter über Jahrzehnte gewachsene Strukturen in der Landwirtschaft aufgibt. Man habe vieles schon verloren. Es gebe keine Molkerei mehr, keine Zuckerfabrik, die Milchproduktion sinke rapide, Bullen würden kaum noch gehalten. Das ließe sich fortsetzen. Die Geflügelproduktion sei eine der wenigen Zweige, der sich bisher gehalten habe. "Wenn weiter so massiv Front dagegen gemacht wird, haben wir bald eine leergeräumte Landschaft. Wer sich gegen einen Bereich ausspricht, sollte so fair sein und auch die Konsequenzen benennen." Es gebe bisher keine Tierhaltung, die allen Ansprüchen entspricht, steht für Wendorff fest. Ein wichtiger Punkt sei für ihn, dass die Bundesanstalt für Risikobewertung nach wie vor durch ihre Untersuchungen bestätigt, dass vom Geflügelpesterreger keine Gefahr für Menschen ausgeht. Sollte sich das ändern, stünde das Land vor ernsthaften Problemen.

Infos zur Geflügelpest auf der Internetseite der Friedrich-Loeffler-Instituts unter www.fli.de