Ziel-Umbau feiert Bergfest

Hennigsdorf (HGA) Trotz des gefrorenen Bodens liegen die Arbeiten für das Parkdeck am Einkaufszentrum Ziel im Zeitplan. Das versicherte am Donnerstag Oberpolier Marko Epperlein. Ende Juni - und damit zur Eröffnung der Kaufland-Filiale - werden die Kunden die neuen Parkmöglichkeiten nutzen können.

Es sind Tausende kleiner quadratischer Kacheln, die zu großen Paketen geschnürt darauf warten, ausgepackt und verlegt zu werden. Die knappe Hälfte der Fläche, die Kaufland im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrums am Hennigsdorfer Postplatz belegen wird, ist bereits damit ausgestattet.

Vor dem inneren Auge von Centermanagerin Birgit Kliem scheint Kaufland schon eingezogen zu sein. Ihr Arm weist immer mal wieder in eine andere Richtung, um zu erklären: "Hier kommen die Rolltreppen hoch, hier werden die Kassen sein und dort gibt es Filialen eines Fleischers und vom Fisch-Eck." Letzteres allerdings dürfte ein Traum bleiben. Aus dem Fisch-Eck selbst, dessen Inhaber Marko Vogler an der Hafenstraße in den nächsten Monaten den Neubau einrichten wird, heißt es: "Nein, das ist hinfällig."

Während sich die erste Etage noch als riesige Baustelle präsentiert, ist im Erdgeschoss des Centers längst wieder geschäftiges Leben eingekehrt. Etwa die Hälfte der Mieter ist zurückgekommen und sorgt dafür, dass an diesem Donnerstagvormittag regen Kommen und Gehen herrscht.

Die Centermanagerin ist sich sicher, dass es bald noch lebhafter zugehen wird. Dafür braucht sie nur in ihren Terminkalender zu schauen, in der sie die Übergabe der Geschäftsräume an die neuen Mieter notiert hat, die vor allem Ende des Monats erfolgen sollen. Dann haben die Ladeninhaber noch einige Wochen Spielraum, um die Räume einzurichten, bevor sich Ende März alle Türen der Läden im Erdgeschoss öffnen sollen. Für den 30. März wollen das Centermanagement und die Händler die Hennigsdorfer einladen, die Komplettierung des Erdgeschosses zu feiern. "Es wird eine Reihe kleiner Überraschungen geben. Verkleidete Menschen werden die Mall beleben, und für Kinder haben wir Süßigkeiten parat", erzählt Kliem. Alles wolle sie aber noch nicht verraten.

Und welche Geschäfte fehlen nun noch, um die letzten freien Flächen zu füllen? Kliems kleiner Spaziergang durch die Mall führt vom Eingang Rathenaustraße erst einmal nach links. Neben Juwelier Radensleben wird der Inhaber von "Havelobst" in der Havelpassage eine Filiale eröffnen, in der es auch frisch gepresste Säfte geben soll. Vis-á-vis eröffnet ein Nagelstudio. Im Rondell kündet schon jetzt Deichmann davon, ein Schuhgeschäft zu eröffnen. Gleich nebenan müssen sich die Hennigsdorfer an einen neuen Namen gewöhnen. Eigentlich sollte die Filiale der Bekleidungskette Charles Voegele vom Havel- zum Postplatz umziehen. Doch die seit Jahren hoch defizitäre Kette ist mittlerweile an den italienischen Modekonzern OVS verkauft worden. Die wollte die deutschen Geschäfte zwar alle verkaufen, war aber bei KiK, Woolworth und Tedi nur teilweise erfolgreich. So wird OVS nun die Ladenhüter - und dazu zählt die Hennigsdorfer Filiale - unter der Marke Upim selbst betreiben. Der italienische Name steht ebenfalls für preiswerte Bekleidung.

Am Ausgang zum Busbahnhof wird der Betreiber des ehemaligen Imbisses wieder einen solchen eröffnen - allerdings mit zwei Unterschieden. Er zieht auf die gegenüberliegende Seite. Außerdem, so Kliem, "wird das keine Trinkhalle mehr". Ein anderes Konzept und eine neue Einrichtung sollen das Wohlfühlen steigern.

Die leere Fläche gegenüber dem Café Madlen wird derzeit ausgebaut. Hier will die Apotheken-Kette Sabelus XXL ein Geschäft eröffnen. Nebenan bei Subway sind die neuen Betreiber gerade dabei, das Schnellrestaurant aufzufrischen.

Keine Hoffnung scheint es zu geben, dass das seit Jahren leer stehende Kino im zweiten Stock einen neuen Pächter findet. Laut Kliem werden andere Nutzungsmöglichkeiten aber auch untersucht, bis dahin, dass die Fläche nur noch als Lager dient. Sicher ist hingegen, dass auf dieser Etage demnächst des Fitness-Center Clever Fit öffnen soll.

Derweil im Inneren die Ladeneinrichter gut zu tun haben, managt Oberpolier Epperlein die Baustelle fürs Parkdeck. "Mit dem Rohbau der Türme sind wir durch. Jetzt werden die Entwässerungsarbeiten erledigt und die letzten Fundamente gegossen." Im Parkhaus wird übrigens ein Leitsystem installiert, das den Kunden unnötige Wege auf der Suche nach einem Parkplatz ersparen soll.