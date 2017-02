Punktspiel des FSV Union fällt aus

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Das erste Punktspiel der Fußballer des FSV Union Fürstenwalde in diesem Jahr in der Regionalliga Nordost fällt aus. Die für Sonntag, 13.30 Uhr, beim ZFC Meuselwitz vorgesehene Partie des 19.Spieltages wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Das Geläuf sei noch hart gefrorenen und zugleich sehr uneben, schrieb der ZFC auf seiner Internetseite. Die Thüringer hatten am vergangenen Sonnabend mit 2:1 bei Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena gewonnen.