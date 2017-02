Ringerinnen zeigen großen Kampfgeist

artikel-ansicht/dg/0/

Die Frauen und Juniorinnen kämpften in einer Altersklasse. Im leichtesten Limit bis 48 kg kam es zum Duell zweier (Kadetten-Europameisterinnen des Jahres 2015: Lisa Ersel vom Leistungszentrum Frankfurt unterlag im Finale Ellen Riesterer (SC Isaria Unterföhring). Die Deutsche Jugend-Meisterin von 2016, Emilie Haase, gewann Bronze.

Einen hervorragenden 2. Platz erzielte Eyleen Sewina (63 kg), die im Vorjahr von Jena nach Frankfurt gewechselt war und einen riesigen Leistungssprung nachwies. Sie musste sich nur der Olympiateilnehmerin Luisa Niemesch (SV Weingarten) beugen. Debora Lawnitzak holte in diesem starken Feld Bronze.

Einen guten zweiten Platz erkämpfte Eveline Neumann in der Gewichtsklasse bis 69 kg. Bronze gab es für Francy Rädelt (75 kg/RSV Hansa Frankfurt), die der Olympiateilnehmerin aus Krefeld, Aline Focken, sowie der Vize-Europameisterin der U23, Anna Schell aus Aschaffenburg, unterlag. Serena Bölke (RSV Hansa) gehörte ebenso wie Ersel oder Lawnitzak zu den jüngsten Ringerinnen bei den Frauen. Auch in ihrer Gewichtsklasse (55 kg) kämpften unter anderem eine Olympiateilnehmerin und eine Junioren-Europameisterin. Serena erzielte einen guten 5. Platz.

Im Jugendbereich schafften die RSV-Ringerinnen Michelle Schnapp und Sophie Hindenburg (43 kg) einen Doppelsieg. Rebekka March (46), Angelina Purschke (49) sowie Anne-Kathrin Roick (60) standen ebenso auf dem obersten Treppchen.

"Vor allem im kämpferischen Bereich haben unsere jungen Damen alles gegeben. Bis zu den Deutschen Meisterschaften können wir nun den Feinschliff ansetzen", so Landestrainer Michael Kothe zufrieden. In sein Lob an die Ringerinnen bezog er auch die Neunte Anne Voigt (Eisenhüttenstädter RC) ein.

Weitere Ergebnisse: 2. Platz: Josefine Purschke (52 kg), Elina Lüttge (46 kg), Frances Lönhardt (70 kg), Katharina Gilewitsch (56 kg), 3. Platz: Anastasia von Steuben (49 kg), 4. Platz: Peggy Liedtke, Desiree Schäfer (53 kg), 5. Platz: Janny Sommermayer (53 kg)