Stiftung belohnt Partnerschaften von Städten

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stiftung "Lebendige Stadt" sucht die "lebendigste Städtepartnerschaft". Der damit verbundene Preis ist mit 15000 Euro dotiert. Bewerben können sich Städtepartnerschaften, die von vielen Projekten und einem intensiven Austausch geprägt sind sowie den Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Orte fördern und Lebendigkeit beweisen. Die Bewerbung muss von beiden Partnerstädten gemeinsam eingereicht werden. Die Bewerbungen sind bis zum 31. März an die Stiftung "Lebendige Stadt", Saseler Damm 39 in 22395 Hamburg zu senden. Die Verleihungsfeier findet am 27. September 2017 in der neuen Hamburger Elbphilharmonie statt.